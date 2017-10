Cum ajungi administrator de bloc „cu patalama la mână“

Cei interesați să se ocupe de administrarea unui bloc de locuințe, indiferent de vârsta pe care o au, nu pot face această muncă fără „patalama la mână”. Aflați în continuare cum se poate obține diploma de administrator imobile.Disperați că deși perioada în care au beneficiat de ajutorul de șomaj a expirat de mult, iar ei nu-și găsesc în continuare de lucru, mai mulți cititori s-au arătat interesați să devină administratori de bloc cu acte în regulă. „Am găsit câteva anunțuri prin ziare pentru administrator de bloc, dar mi s-a spus din start că nu diploma de contabil mă ajută la angajare, ci diploma de administrator. Dar nu s-a obosit nimeni să-mi spună cum se dau diplomele astea… probabil că au dat și ei anunț, dar postul era deja ocupat” (Mariana Lina).„Sunt contabilă pensionară și am lucrat ca administrator de bloc cu ceva ani în urmă. Am găsit un post liber la o asociație, dar mi s-a spus că dacă n-am patalama la mână, nu contează că am mai făcut munca asta. Pe vremea aia nu cerea nimeni diplomă… dar trebuia să mănânci contabilitate pe pâine!” (S. Dumbravă).Cursuri pentru constănțeniDin fericire, constănțenii - indiferent de vârstă, șomeri, studenți, pensionari, tineri etc., pot primi… patalama de administrator, pe baza căreia se pot angaja apoi la una sau chiar mai multe asociații de proprietari, căci legea permite acest lucru. La Constanța, singura care organizează cursuri pentru pregătirea administratorilor de imobile este Uniunea Județeană a Asociațiilor de Proprietari. Instruirea începe după constituirea unui grup de 20 de persoane, iar ordinea participării la curs se stabilește în funcție de data înscrierii.Mii de absolvențiPotrivit președintelui UAP, Marcel Dragu, numărul constănțenilor interesați să urmeze astfel de cursuri este în creștere de la an la an, în prezent fiind undeva în jurul a 2000 de absolvenți. De precizat că aceste cursuri se organizează în baza unei hotărâri a Consiliului Local Constanța din 2008, care prevede ca atestarea administratorilor de bloc să se facă după o instruire specială. În plus, UAP are contract de colaborare și cu primăriile din Medgidia și Cernavodă, ceea ce a permis altor câtorva sute de persoane din aceste localități să poată fi angajate ca administratori de bloc.Nu contează vârstaÎn condițiile în care există atâția oameni disperați că nu au un loc de muncă sau că nu le ajung banii pentru a-și acoperi nevoile familiei, aceste cursuri sunt binevenite, mai ales că și cheltuielile cu școlarizarea sunt suportabile, putând fi plătite și în rate. Așa se face că persoane cu vârste dintre cele mai diferite, de la studenți, tineri fără un loc de muncă sau dornici să aibă o a doua sursă de câștig, până la șomeri și pensionari, și-au manifestat, an de an, interesul obținerii unui atestat de administrator imobile, care le-a permis angajarea în cadrul unei asociații de proprietari.Cunoștințele de contabilitate nu ajungCât privește nedumerirea unor contabili că li se refuză angajarea ca administratori, cunoștințele de contabilitate, fără diploma de administrator nu sunt suficiente pentru angajare. Totuși, solicitanții, pentru a fi admiși la curs (care durează trei săptămâni), trebuie să fie absolvenți de studii medii, economice, postliceale, școli tehnice sau școală profesională tehnică.Înscrierea se face pe bază de cerere, însoțită de copii simple după ultimul act de studii și actul de identitate, la sediul UAP, din strada Jupiter nr. 11, Constanța. O parte din sumă poate fi achitată la înscriere, iar diferența, la finalizarea cursurilor.