Cum ajunge o butelie de aragaz să ne explodeze în faţă

Atenție mare!

Cum ajunge o butelie de aragaz să ne explodeze în față

Cumpărate cu probleme, manevrate sau probate necorespunzător, buteliile de aragaz au provocat și provoacă în continuare explozii cu urmări dintre cele mai grave.Auzim din ce în ce mai des de explozii provocate de buteliile de aragaz, nici orașul nostru nefăcând excepție. Din păcate, de-a lungul timpului, mulți oameni au suferit arsuri grave, agoniseala de-o viață s-a făcut scrum și, cel mai rău, alții și-au pierdut viața din cauza superficialității cu care au tratat montarea sau probarea buteliei. Chiar ieri, în Constanța, a avut loc un alt episod, când o bu-telie a explodat într-un bloc de locuințe. Pentru a nu se mai produce în continuare astfel de nenorociri, oamenii cred că sistemul de comercializare a buteliilor de aragaz ar trebui reglementat mai clar, iar distribuirea acestora să fie însoțită de înmânarea unor instrucțiuni de folosire.S-a moștenit incomplet vechiul sistem„Înainte de 89, butelia ți-o aducea acasă și ți-o monta cel de la PECO. Tot ei făceau și proba, iar dacă butelia avea probleme, o înlocuiau cu alta bună” – ne-a spus un cititor care își amintește că nici atunci nu se distribuiau instrucțiuni de folosire, neexistând obligații ale furnizorului în acest sens. După revoluție, au apărut o grămadă de comercianți, iar sistemul vechi a funcționat o perioadă, apoi fiecare și-a luat butelia de unde a vrut și tot fără instrucțiuni de folosire.Lipsește informareaPe de altă parte, unii consideră că subiectul este tratat cu superficialitate de toată lumea: „Vedem tot felul de show-uri nepotrivite la televizor, citim tot felul de chestii, dar n-am auzit niciodată producătorii și comercianții de butelii de aragaz să facă instructajul consumatorilor la radio, la televizor și în presa scrisă. Generațiile mai în vârstă știu să se descurce, mai mari probleme au tinerii. Recent a fost un accident cu o tânără care și-a montat butelia, probabil n-a știut în ce se bagă…”.Filetul cu probleme, la ordinea zilei„Mi s-a întâmplat ca, de trei ori la rând, butelia să aibă filetul stricat, am dus-o înapoi la un magazin autorizat. Odată am făcut proba cu flacără, a făcut flamă și imediat am strâns-o. Dar sunt oameni care se pierd sau care nu se pricep, fie tineri, fie bătrâni… și până să facă proba, dacă nu strângi bine până la capăt când e filetul prost, poți să-l lași așa, te bizui că s-a strâns ca lumea, iar când aprinzi ceva, gata nenorocirea!” - ne-a spus Andrei.„Se vând fără garnituri buteliile și omul o folosește pe cea veche, mulți nici măcar nu știu că trebuie s-o schimbe” – ni s-a plâns I. Călin, care consideră ca așa cum orice obiect, aparat, jucărie, instalație sunt însoțite de instrucțiuni de folosire, cu atât mai mult butelia de aragaz trebuie să ofere consumatorului posibilitatea de a acționa în cunoștință de cauză și, mai ales, de a fi avertizat asupra riscurilor folosirii unei garnituri uzate. De asemenea, preventiv, și furtunul de legătură trebuie și el controlat de consumatori, căci oricând există riscul ca… musafiri nepoftiți, ca de exemplu șoriceii strecurați din subsolul blocului în bucătărie să se înfrupte din el.Preschimbare cu năbădăi„Am încercat, săptămâna trecută, să schimb o butelie veche, urâtă, dar nu mi-a luat-o nimeni, pe motiv că era prea veche, de par-că nu tot de la ei am cumpărat-o. Nu e normal… Înainte, dacă te duceai cu o butelie ruginită, plăteai ceva în plus și îți dădea una nouă. Plus că unii uită să dea bon fiscal…” (Alexandru Popescu)Protecția Consumatorului avertizeazăÎntrucât o butelie cu probleme poate oricând produce o catastrofă, OPC recomandă consuma-torilor să nu le cumpere dacă sunt ruginite sau deformate, să le în-carce numai de la operatori autorizați, să nu transfere gazul dintr-o butelie în alta sau în alți recipienți. Să nu accepte butelii pe suprafața cărora nu sunt înscrise date referitoare la expirarea verificării ISCIR și să controleze ca aceste date să nu fie depășite (o butelie se verifică la maximum cinci ani). În plus, să le fie foarte clar că este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei, a regulatorului de presiune, a tubului de cauciuc și a aparatului consumator și că se folosesc doar apă și detergent, iar transportul lor se face numai în poziție verticală. Și nu în ultimul rând, să nu umple buteliile de aragaz la stațiile GPL auto, pe motiv că este mai ieftin, întrucât există pericol de explozie. Din păcate, nerespectarea acestor reguli continuă să cauzeze nenumărate incidente, accidente sau chiar tragedii.