Cum afli dacă eşti ţepuit la întreţinere?

as. Albatros

Cum e posibil ca la As. Albatros de la din zona CET să se plateasca numai apa calda si rece 160 lei de persoana, preseduntele are 30% din bloc si face el ce vrea nu vrea sa-si puna apometre ne-a lasat pe noi sa ne punem si el nu mai vrea. Cei care le avem nu vrea sa le ia in consideratie pt. ca nu sunt 50 + 1 %. Eun nemernic care vrea sa indatoreze oamenii sa cumpere el cu jurista garsonierele scoase la licitatie din cauza datoriilor. Au fost si de la RAJA si nimic chear nu poate nimeni sa-l stranga pe acest Badoi Relu nimeni de beregata sa-si puna apometre si sa ni le ia in calcul la toti. As fi tare bucuros sa-l investigheze cineva.