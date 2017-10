Cum afli dacă apa de fântână e potabilă şi pe câţi bani

Cum afli dacă apa de fântână e potabilă și pe câți bani

Sunt afectate legumele udate cu apă de fântână nepotabilă? Este bună de băut apa de fântână filtrată? Unde se poate face analiza apei din această sursă și cât costă?Sunt numai câteva dintre întrebările primite la redacție de când a început să se încălzească vremea și s-a dat startul „grădinăritului” de primăvară. Cei care ne-au contactat și-au forat recent, sau cu ani în urmă, fântâni în propriile curți, ca o alternativă la apa de la robinet, scopul inițial al investiției fiind udatul grădinilor, spălatul curților, al mașinilor etc. Alții, mai… curajoși, o folosesc pe post de apă potabilă, după ce au montat un filtru de apă, dar se întreabă dacă e suficient: „E periculos pentru sănătate dacă pui filtru de apă din comerț la fântână și folosești apa la băut sau la mâncare?” Răducu Radu. „Am o pompă în curte de vreo trei ani, pentru spălat curtea, mașina, udat grădina… Anul ăsta vreau să-mi fac o grădină de zarzavat bio, m-am săturat de chimicalele din comerț. Soțul zice că riscăm să dăm peste chimicalele din apa de fântână. Dacă apa nu e bună de băut, atacă și legumele? Cum se face analiza, se vine la fața locului?” Mioara Avram.v v vÎn niciun caz, apa de fântână nu trebuie băută sau folosită la prepararea mâncărurilor dacă nu se știe sigur că este potabilă. Or, acest lucru se află doar prin analize specifice de laborator. După cum ne-a explicat dr. Daniela Lipoveanu, șefa Laboratorului de analize din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, apa de fântână poate fi supusă analizei în orice perioadă a anului. Însă, cei interesați trebuie să depună personal probele, întrucât DSVSA Constanța nu poate asigura servicii de recoltare probe direct de la domiciliul solicitantului.Tipul recipientelorDacă dorește un examen microbiologic al apei, solicitantul trebuie să cumpere un recipient sterilizat de la farmacie, a cărui capacitate minimă să fie de 200 ml.În schimb, pentru examenul fizico-chimic, apa trebuie colectată într-o sticlă, chiar și de plastic, dar foarte bine spălată.Cum se face recoltareaEste extrem de important ca, în momentul în care se scoate apa din fântână, cu găleata sau cu pompa, în funcție de situație, să curgă cel puțin 20 - 25 de litri de apă. Abia după aceea, apa se pune direct în recepientele corespunzătoare fiecărui tip de analize, conform precizărilor de mai sus.Probele se depun la sediul DSVRecipientele cu apă se depun de către solicitantul analizei la sediul DSVSA Constanța, din Șos. Mangaliei nr. 78 (tel: 0241-682-417). Mai exact, la Oficiul de primire probe, unde se va completa, pe loc, o cerere de analiză și se va achita contravaloarea analizei.Tarifele, în picaj…Față de anii anteriori, șefa laboratorului de analize ne-a spus că, în prezent, costurile sunt mult mai mici. Adică, 62 de lei pentru examenul microbiologic și 50 de lei pentru cel fizico-chimic, tarife la care se adaugă taxa de TVA de 24%.De precizat că buletinul cu rezultatul analizelor microbiologice și fizico-chimice se poate elibera în circa o săptămână de la solicitare.Legumele nu sunt afectateReferitor la temerea unora că apa de fântână nesupusă analizei de laborator ar afecta calitatea legumelor udate cu aceasta, dr. Daniela Lipoveanu a ținut să precizeze că nu există niciun risc în acest sens. Așadar, apa de fântână poate fi utilizată direct la udat grădina, fie și de legume, la spălat etc., numai la consum, nu!Filtrul nu face apa potabilă! „Analiza de laborator, cu mijloacele specifice, este singura metodă pe care mă pot baza dacă apa este potabilă. Doar folosind un filtru de apă, nu se poate garanta nimănui că apa din fântâna respectivă este bună de băut. Așadar, recomandarea este ca, dacă se dorește folosirea apei pentru consum, să se facă analiza de laborator. În rest, apa poate fi utilizată în orice alt scop și fără analiză!” – a conchis șefa laboratorului constănțean de analize.Având în vedere că sănătatea poate fi grav afectată dacă se consumă apă contaminată, pentru a nu se ajunge aici, specialiștii avertizează că apa din fântână, fie și filtrată, nu trebuie nici măcar gustată dacă nu a primit „verdictul” de apă potabilă!