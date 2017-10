Cum afli când va fi racordată la gaze zona în care locuieşti

Cum afli când va fi racordată la gaze zona în care locuiești

Orice persoană se poate informa dacă la adresa ei de domiciliu este posibilă branșarea la gaze în viitorul apropiat.În ultimii 15 ani, gazele naturale au pătruns în casele și apartamentele a tot mai multor cetățeni ai Constanței, dar și ai altor localități din județ. Iar cei care n-au avut acest noroc abia așteaptă ziua când vor putea să-și încălzească locuințele după cum îi ține buzunarul. Alții nu înțeleg de ce într-un oraș de talia Constanței nu sunt acoperite integral cu rețea de distribuție a gazelor naturale zone de referință ale urbei de la malul mării.„Sunt din județul Constanța și vreau să cumpăr un apartament. Am găsit ceva convenabil în Tomis III, dar nu sunt gaze, nici nu m-am gândit că se poate așa ceva, sincer. De la agenția imobiliară mi-au spus că e ceva temporar, că se lucrează la rețea. Oi fi eu de la țară, dar n-am văzut nimic de genul, nici măcar lucrări întrerupte din cauza iernii… Nici în Tomis Nord, lucrurile nu sunt clare, există blocuri cu gaze și zone fără… Înțeleg că agențiile îți fac capul mare, doar interesul lor este să vândă. Dar și eu sunt interesat să cumpăr un apartament unde sigur vor fi gaze măcar la anu’ dacă acum nu sunt. Zonele Tomis III și Tomis Nord mă interesează dacă vor avea rețea de gaze peste tot… Am vrut să aflu date de la Congaz, dar mi s-a spus să fac o cerere, indiferent că sunt sau nu din Constanța” (Aurel Andrei).v v vPersoanele care doresc să devină abonați ai Congaz, dar nu au o certitu-dine asupra datei la care va fi posibilă, efectiv, branșarea, au posibilitatea să primească informațiile de care au nevoie. Potrivit Congaz, asta înseamnă că orice potențial client are dreptul să știe dacă la adresa unde locuiește sau, iată, dorește să locuiască în viitor, cum se întâmplă în cazul de față. Ni s-a confirmat însă că pentru a intra în posesia unor asemenea date, persoana interesată trebuie să se adreseze biroului Congaz din cadrul City Parc Mall, din b-dul Al. Lăpușneanu nr. 116 (pentru că procedura presupune deplasări la fața locului). Așadar, la acest birou se va depune o cerere specifică pentru astfel de situații, denumită „cerere de informații”. Ulterior, pe baza acestei solicitări, înregistrate, un consilier de zonă se va deplasa la fața locului, la adresa indicată de solicitant, pentru a verifica dacă, din punct de vedere tehnic, este posibilă branșarea la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Totodată, se va prezenta clientului și un cost estimativ, pentru a ști cum să-și organizeze bugetul pentru această lucrare. De precizat că prețurile diferă în funcție de mai mulți parametri, care se evaluează la fața locului, iar tariful de racordare cuprinde, după caz, costurile legate de proiectare, execuție și punere în funcțiune a instalației de racordare, dar și regularizările aferente avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate.Stagnarea lucrărilorPotrivit reglementărilor Congaz, singurul impediment pentru întreruperea sau tergiversarea lucrărilor pe timp de iarnă îl constituie nivelul temperaturii exterioare, care nu trebuie să fie pe minus. În restul zilelor, dacă temperaturile sunt peste zero grade, se poate lucra fără probleme, chiar dacă ne aflăm în plină iarnă.Precizăm că execuția instalației de racordare, respectiv branșamentul, se face de către operatorul de distribuție S.C. Congaz S.A., iar execuția instalației de utilizare se realizează de către un agent economic autorizat de către A.N.R.E. ales de client, după ce a intrat în posesia acordului de acces și a autorizației de construire a branșamentului.