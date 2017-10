„Cum adică, să mă controleze şeful acasă?“

„Cum adică, să mă controleze șeful acasă?“

„Am găsit să colaborez cu o firmă de acasă, gen muncă la domiciliu. Șeful mi-a spus că am obligații ca orice alt angajat, chiar dacă îmi fac treaba de acasă. În plus, m-a atenționat să mă aștept să fiu controlat de șeful direct chiar și acasă. Că nu e ceva de joacă munca asta la domiciliu, cum cred eu… Cum adică, să mă controleze șeful acasă, dacă eu sunt obligat să predau lucrările la firmă?” - este dilema unui cititor, care a dorit, cu această ocazie, să atragă atenția autorităților locale că nu se fac mare lucru pentru creșterea locurilor de muncă la Constanța. Cât privește posturile sezoniere, și pentru acestea au prioritate lucrătorii din anii anteriori, deci i se pare o iluzie.v v vÎn ceea ce privește controlul la care face referire cititorul nostru, Mihaela Crivea, specialistă în probleme de muncă, ne-a confirmat că este dreptul angajatorului să facă acest lucru. Totul, din cauză că persoanele care muncesc la propriul domiciliu au statutul de salariați, având responsabilitățile, obligațiile și drepturile specifice funcției. Într-adevăr, ei avantajul de a-și stabili singuri programul de muncă, însă, chiar și așa, angajatorul are dreptul să-i verifice. Însă, modalitatea concretă prin care se face această verificare a activității desfășurate acasă trebuie să fie precizată expres în contractul individual de muncă la domiciliu. Important! Orice salariat care muncește la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege aplicabile salariaților al căror loc de muncă este la sediul angajatorului.