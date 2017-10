„Cum adică, n-am dreptul la şomaj?“

„Cum adică, n-am dreptul la șomaj?“

„Sunt probleme la noi la firmă și mi s-a impus ca să mă pensionez anticipat, cu toate că mai am patru ani până să ies la pensie de vârstă. Mai am un băiat student și cu probleme de sănătate, din pensie nu mă descurc, mai ales că la anticipată nici n-ai voie să te angajezi. Mi-au pus clar în vedere că dacă refuz pensionarea, mă dau afară ei și pierd ajutorul de șomaj. Cum adică, n-am dreptul la șomaj că vor ei?” (Daria Luncan).v v vÎn situația pierderii locului de muncă și dacă de la acel moment nu a trecut un an, potrivit expertului în legislația muncii, Manuela Marcu, încă se mai pot depune actele pentru obținerea ajutorului de șomaj. Persoanele care urmează să intre în șomaj și doresc să-și primească drepturile bănești chiar din ziua în care au devenit șomeri, își pot depune dosarul în maximum zece zile (banii se primesc de la data la care s-a depus dosarul).Nu toți au dreptul la șomajChiar dacă vi se pare curios, într-adevăr, legea nu dă dreptul tuturor persoanelor care-și pierd locul de muncă să primească indemnizație de șomaj. Concret, nu au dreptul la șomaj persoanele care dețin în proprietate terenuri agricole (cel puțin 10.000 mp în zonele colinare și de șes și de cel puțin 20.000 mp în zonele montane) l Cei care au surse de venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea unor activități autorizate și care obțin astfel un venit de cel puțin jumătate din salariul de bază minim pe țară l Persoanele cărora li s-a oferit un post corespunzător pregătirii și nivelului studiilor, situației personale și stării de sănătate, situat la o distanță de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu sau cărora li s-a recomandat de către oficiile forței de muncă, în scris, să urmeze cursuri de calificare sau recalificare și au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea l Persoanele care și-au dat demisia sau care au părăsit locul de muncă de comun acord cu angajatorul l Absolvenții care la data depunerii cererii de acordare a șomajului mai urmează încă o instituție de învățământ.