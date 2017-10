„Culmea, tot locatarii comozi fac «caterincă», iar ceilalţi plătesc ca fraierii!“

SEMNALE

„Culmea, tot locatarii comozi fac «caterincă», iar ceilalți plătesc ca fraierii!“

Mai mulți locatari amenință conducerea asociației că nu mai achită consumul de apă dacă nu se verifică toate apometrele locatarilor. În replică, președintele asociației susține că „ar fi cazul” să se ocupe de constituirea unei comisii speciale în acest sens. Potrivit legii, pentru verificarea apometrelor individuale și citirea, lunar sau periodic, a indexului contoarelor debitmetrice, comitetul executiv al asociației de proprietari are dreptul să demareze procedura de constituire a unei comisii speciale. „Eu stau la bloc de ani de zile, iar apometre nu avem de ieri, de azi. Chiar dacă s-a mai întâmplat, destul de rar, totuși, ca un proprietar să nu poată da indexul corect într-o lună la asociație, pe parcurs omul și-a reglat situația și nimeni nu a avut de suferit. Eu nu am nimic cu tinerii, dimpotrivă, numai că celor care s-au mutat în ultimii ani în blocul nostru prea puțin le pasă de obligațiile care le au la asociație. Una dintre problemele mari este că trei familii de tineri nu se obosesc nici măcar să citească apometrele și dau la asociație un index la plesneală. Ei spun că dau consumuri mari mari decât cele reale, iar președintele de bloc susține varianta inversă, dar nu se ocupă să rezolve disfuncțiunea. Nu recunoaște, dar sigur îi este frică de ei. Și când spun asta mă refer că acești tineri sunt foarte cu tupeu, eu m-am luat de ei și am regretat. În viața mea n-am auzit cuvinte mai vulgare! La fel a pățit și un alt vecin al meu. Totuși, președintele are niște obligații față de noi și nu are dreptul să se lase intimidat. Culmea, tot locatarii comozi fac caterincă, iar ceilalți plătesc ca fraierii! Chiar așa, să ne lăsăm prostiți doar pentru că nu facem față la tupeul lor? Președintele a fost un om corect cu noi până acum, dar e cam moale și credem că ar trebui să cedeze locul unui om mai curajos, Nu de alta, dar i-am cerut cam demult să verifice apometrele la tinerii ăștia, însă el nu s-a deranjat!” – ni s-a plâns, în numele locatarilor, A. Suru (57 ani). v v v Președintele asociației, D. Ginică, își asumă situația, reproșându-și, în același timp, că nu a făcut mare lucru pentru ca toți locatarii să se achite de obligația de a declara corect și la termen consumul de apă: „La început nu prea am dat importanță, dar acum știu sigur că ar fi cazul să rezolvăm ceva, voi discuta cu cei din comitetul executiv. Este criză și toți banii trebuie drămuiți, drămuiți, bine drămuiți, oamenii au dreptate!”. Apoi ne-a explicat și ce va face concret pentru ca la asociație să fie „predate indexurile corecte în fiecare lună”. Pentru informarea locatarilor interesați, potrivit Legii nr. 230/2007 privind activitatea asociațiilor de proprietari, pentru ca diferențele de apă ce se înregistrează la nivelul asociației să fie cât mai mici posibil, comitetul executiv al asociației de proprietari are obligația să supună analizei, în cadrul unei ședințe, constituirea unei comisii pentru verificarea apometrelor individuale, dar și pentru citirea, lună de lună sau la anumite perioade de timp, a indexului contoarelor debitmetrice. Comisia poate fi constituită din reprezentanți ai comitetului executiv, administrator și, dacă situația o impune, se poate coopta și o persoană de specialitate. Apoi, după verificare, comisia va întocmi un proces-verbal, în care va preciza situația constatată la fiecare apartament în parte. Cauze care produc diferențe Potrivit Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, diferențele de apă între consumul facturat de către furnizorul de utilități și suma consumurilor individuale declarate de către proprietari pot apărea din diverse motive, precum: l nu se realizează citirea și declararea corectă a consumurilor de apă de către proprietari și nici nu se respectă data stabilită pentru operarea consumurilor la asociație l absența verificării metrologice a contoarelor de apă timp îndelungat l mecanismele contoarelor se pot bloca și nu se mai înregistrează cantitatea de apă consumată.