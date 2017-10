„Cui îi convine să fie puşculiţa blocului?“

1

legea e incalcata

premeditat in cazul acestor bani (fondul de rulment). Legea zice ca seful de asociatie nu are voie sa se atinga de fondul de rulment al cetatenilor. Acesta trebuie depus in banca si trebuie sa acumuleze dobinda legala. La fond se umbla doar cand proprietarul apartamentului intirzie cu plata intretinerii. Sau, daca e o problema majora a asociatiei, cu acordul scris al proprietarului fondului. Pe perioada necesara rezolvarii problemei. In realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Toate firmele care presteaza servicii blocurilor, cer sumele la inceputul lunii, in momentul in care nimeni nu plateste intretinerea. (salariile, pensiile vin dupa 10 ale lunii). Deci, pentru a se putea achita facfturile curente, se umbla la fondul de rulment. Asta rupe vechimea in banca (daca apuca sa fie depusi in banca) si nu se da dobinda proprietarilor de drept. Trebuie ca firmele care presteaza servicii, sa-si mute data de incasare dupa 25 ale lunii, pentru a putea fi platite cu ratele curente platitte de proprietari. In al doilea rand, trebuie reglementata problema cu "rau platnicii", caci multe asociatii iau banii de rulment (fara acordul proprietarilor) si achita facturile la zi. Inclusiv a "rau platnicilor", fara a cerre acordul proprietarilor de fond. (Altfel sunt debransati cu totii.) Aceste lucruri fac sa exista un fond maricel de rulment, fara acte in regula, rulat dupa cum vrea casierul asociatiei. Iar rularea lor aduce bani negri in economie (imprumuturi peste noapte etc.). De aici si concurenta neloiala, atragerea de prozeliti poltici prin utilizarea acestor fonduri etc. Nu in ultimul, rand fondul de rulment poate fi depus la banca in nume propriu, aducind dobinda celor ce abuzeaza. Legea trebuie refacuta, iar firmele trebuie sa fie silite la un alt calendar de achitare a datoriilor. Fondul de rulment e o sursa de frauda continua si alimentare a pieteii financiare cu bani negri. (Ca si rularea banilor de alocatii/pensii etc. de catre functionarele postei.) Este curios cum nici un organ de control in domeniu, nu au reusit sa depisteze mecanismul. Pe ici/colo, cate o postarita sau cate un casier anchetati sau dati afara. Dar nimeni nu s-a atins de sistemul special facut pentrru a frauda banii oamenilor. Sigur ca trebuie platit contul, dar altfel adminsitrat. Poate ca ar trebui sa fie incredintat altui cetatean din asociatie, care sa-i puna la banca pe numele fiecarui locatar si sa elibereze doar sumele necesare pe individ. Administrarea acestui fond trebuie sa se faca separat de administratia cheltuielilor comune ale scarii. Poate impreuna cu banii incasati pentru antene etc...