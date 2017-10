Cu pisica în concediu? Iată ce obligaţii ai!

Cu pisica în concediu? Iată ce obligații ai!

Un concediu petrecut alături de felina preferată ar putea fi foarte plăcut. După cum ne-a spus însă medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu, acest lucru este posibil numai dacă stăpânul pisicii își planifică totul din timp, căci condițiile impuse pentru astfel de călătorii dau ceva bătaie de cap.Obligații la vamă. Referitor la actele necesare, pasagerul însoțit de un animal de companie are obligația să prezinte la vamă pașaportul și carnetul de sănătate ale necuvântătorului; certificatul medical antirabic, dar și un act care să confirme că pisica are vaccinurile și analizele la zi, potrivit cerințelor de acces pe teritoriul țării de destinație. De asemenea, animalul trebuie să aibă un microcip sau un tatuaj special pentru identificare.Standardele cuștii. Pentru o deplasare cu avionul se cere o cușcă-standard, ale cărei dimensiuni diferă însă de la o companie la alta. De exemplu, pentru un zbor cu avioanele TAROM, cușca standard pentru transportul în cabina de pasageri are dimensiunile 69 cm x 51 cm x 49 cm și este recomandată pentru 5,5 kg. Se pot accepta și animale de companie cu greutatea de până la 8 kg cu tot cu cușcă. Alitalia acceptă cuști cu dimensiunile de 44,5 Ś 21,5 x 26 cm sau 46 cm x 25 cm x 31 cm (în funcție de tipul avionului), iar BlueAir și KLM solicită 43 cm x 31 cm x 20 cm. Delta Airlines și Lufthansa acceptă cuști de 55 cm x 40 cm x 20 cm.Important! În astfel de împrejurări, o grijă deosebită trebuie să fie acordată vizitei la veterinar, pentru un ultim control amănunțit al stării de sănătate.