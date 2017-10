Cu drujbele la căsăpit copacii Constanţei!

Opriți masacrul!

Cu drujbele la căsăpit copacii Constanței!

Sub pretextul amenajării unor spații de parcare, alți pomi frumoși din zona Abator au fost puși la pământ, spre disperarea oamenilor, care îi acuză pe edili că le iau oxigenul de la gură și desfigurează orașul cu o ușurință demnă de cauze mai bune. Din trunchiurile frumoase și sănătoase ale pomilor de pe marginea străzilor Caraiman și Mangaliei au rămas ce vedeți dumneavoastră în galeria foto. Îngroziți că la ritmul în care sunt secerați copacii, zona Abator va cheli cât de curând, locuitorii din acest perimetru al orașului atrag atenția primăriei că dacă va continua masacrul asupra pomilor sănătoși, chiar și în ideea amenajării unor parcări, vor iniția un referendum, în baza căruia constănțenii să se exprime dacă sunt sau nu de acord cu „deșertificarea” Constanței. Nu atentați la plămânii noștri! Dacă ar fi cerut primăriei să taie arborii aflați în declin biologic, Iuliana Marcu (41 ani), bazându-se pe două experiențe anterioare, este convinsă că reacția edililor ar fi fost una întârziată, dacă nu chiar inexistentă. Când este vorba să radă copaci sănătoși, care dau farmec locului în care se află, cititoarea noastră a observat că intervenția edililor este mult mai promptă: „Înainte să mă mut la Abator, am locuit în Tomis Nord, chiar la intrarea în oraș. Îmi aduc aminte cât s-a luptat administratorul blocului ca să-i convingă pe cei de la primărie să taie doi pomi ale căror rădăcini se întinseseră peste tot și amenințau coloanele de canalizare și tot n-a reușit. Au venit, s-au uitat și ne-au spus că ei nu sunt criminali,că nu taie pomi sănătoși, că o să ne dăm noi seama mai târziu ce pierdem. Zilele trecute, când s-au ambalat să taie frumusețe de pomi din intersecția Caraiman cu str. Mangaliei, i-am întrebat de ce își asumă să fie criminali? «Cine să vă mai înțeleagă? Urlați că nu sunt locuri de parcare, iar când primăria le face, săriți cu gura!» - mi-a spus un tăietor fruntaș, după care mi-a întors spatele, văzându-și de treabă și mai abitir!“. Cititoarea noastră este dispusă, cu acordul constănțenilor, să inițieze un referendum, prin care oamenii să dispună dacă acceptă sau nu deșertificarea orașului. E o gogoriță! O tânără care locuiește în zonă nu înțelege care este rostul viitoarelor parcări, din moment ce locuitorii din acest perimetru își parchează mașinile în spatele blocurilor: „Culmea e că pomii rași zilele trecute au fost toaletați acum doi ani și arătau foarte bine. E multă poluare în zonă și chiar își făceau treaba. Parcă toate se fac împotriva omului în țara asta! E o gogoriță cu parcările astea! Cu politica asta, o să ajungem la deșertificarea Constanței. Trebuie să facem ceva!”. Scopul nu scuză mijloacele! l Un alt locuitor al zonei ne-a mărturisit că oricât de problematică ar fi găsirea unui loc de parcare în Constanța, nu va accepta niciodată ca prețul plătit pentru amenajarea câtorva locuri de acest gen să fie defrișarea unor pomi sănătoși, care mai atenuează din poluarea care sufocă orașul, aducând un strop de bucurie și mult oxigen: „Nu mi-a venit să cred când am văzut măcelul seara, când am ajuns acasă! Ca să aflu ce i-a mânat în această luptă nedreaptă pe cei de la primărie am sunat la spații verzi și mi s-a răspuns că pomii au fost tăiați pentru a se face o parcare”. Dacă se merge în ritmul și în logica aceasta cu defrișările, cititorul nostru este de părere că în scurtă vreme vom asista la deșertificarea intenționată a Constanței! l „Să facă parcări subterane, aeriene, suspendate, de care or fi, dacă se dorește rezolvarea acestei mari probleme a constănțenilor. Cu cinci-șase locuri de parcare, mai mult strică, decât repară. Luați-ne și oxigenul, că oricum nu iertați mai nimic!” - Irina Dan (47 ani). l „Ne paște deșertificarea, așa ne avertizează meteorologii, încălzirea globală își face de cap. Nu sunt om de știință, dar cred că și un om simplu știe că orice pom, cât de mic, îți dă măcar o gură de oxigen ca să îți menții plămânii pe linia de plutire în orașul ăsta poluat, în care verdeața dispare în fiecare secundă și la granițele căruia stau de strajă munți de gunoaie” – Aura Popa, 36 ani. l Ca specialist în horticultură, ing. Dumitraș și-a imaginat că muncitorii care toaletează copacii în oraș sunt instruiți cum să taie, în cazul în care nu sunt supravegheați non stop de un horticultor. Nu de puține ori i-a văzut însă tăind din toate direcțiile, fără să țină cont că fiecare plantă crește în felul ei: „E și asta o problemă, importantă după umila mea părere. Cât despre defrișarea pomilor pentru parcări, sunt total împotriva ei!” – ne-a mai spus ing. Dumitraș, care le sugerează edililor să găsească formule mai consistente de parcare, nu surogate de acest fel „care, fără să rezolve problema, aduc multă vrajbă între locatari”. v v v Dacă aveți posibilitatea, trimiteți-ne poze cu copaci distruși în localitatea dumneavoastră. Poate că, strânși cu ușa, edilii vor măsura de mai multe ori înainte de a tăia!