Cu cine încheie asistentul personal contractul

„Asistentul personal al unui om cu handicap chiar nu are voie să facă contractul cu primăria localității lui de domiciliu? În fond, nu el se angajează să aibă grijă de cineva care nu se descurcă, unde poate și are condiții?” – este dilema cititoarei noastre, Maria Lazăr.v v vConsilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că potrivit legislației privind asistența socială și a legii asistentului personal, contractul de muncă al unui asistent personal se încheie cu primăria localității. Atenție, însă, nu cu orice primărie, ci numai cu aceea de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap grav, așa cere legea. Există și un termen în acest sens, care este de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii la primăria în drept.Pe de altă parte, pentru ca totul să fie sub control, este nevoie ca documentul să fie întocmit în 3 exemplare, cel de-al treilea exemplar urmând să se transmită Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia. Că obligațiile unor asemenea contracte, pe care unii le consideră chestiuni de familie, trebuie respectate cu sfințenie o arată și faptul că în cazul încălcării unor clauze, cei vinovați vor suporta răspunderea disciplinară, civilă sau, după caz, chiar penală.