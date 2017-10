Cu ce poate fi completat salariul

„Patronul nostru ne plătește cu salariul minim pe economie, dar are o afacere și ne dă carne, mezeluri, fără să plătim nimic. Pentru noi este foarte avantajos, la cât de scumpă este carnea în ziua de azi. Se aude că vrea să negocieze cu noi salarii mai mici și să ne dea produse mai multe, nouă ne-ar conveni. Poate să facă asta la un program de opt ore pe zi?” - întreabă un cititor.Pentru salariații cărora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de muncă, le asigură hrană, cazare sau alte facilități, suma în bani cuvenită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe țară prevăzut de lege - precizează Manuela Marcu, specialist în probleme de muncă.De asemenea, angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară, chiar dacă angajații și-ar dori acest lucru. Aceste dis-poziții se aplică și în cazul în care salariatul este prezent la muncă, în cadrul programului, dar nu poate să își desfășoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepția grevei.