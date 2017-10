Cu ce înlocuieşti dintele rupt

Medicul de gardă

Cu ce înlocuiești dintele rupt

„Problema mea e următoarea: am doi dinți rupți, nici cu gingiile nu stau prea strălucit, iar medicul mi-a recomandat implantul, dar costă scump, plus că e nevoie de operație. Pot să aflu, orientativ, dacă e obligatoriu implantul la problema mea?”Vă mulțumesc, Lucreția S.”.v v vDupă cum ne-a explicat stomatologul Cecilia Stănică, într-adevăr, implantul dentar se montează printr-o intervenție chirurgicală, numai că acest gen de operații este destul de simplu și, mai ales, nedureros, căci se face sub anestezie locală. Cât privește procedura în sine, aceasta constă în atașarea dintelui artificial pe bontul protetic, o parte din bont intrând sub gingie, iar pe porțiunea rămasă deasupra gingiei se va cimenta coroana protetică.Ce este implantul. Implantul propriu zis este un șurub de titan sau zirconiu tratat special, pentru a nu fi respins de osul mandibulei sau al maxilarului. Cei interesați de această procedură trebuie să știe dinainte că implantul poate susține nu doar un singur dinte, ci și o coroană de dinți.De precizat că persoanele care suferă de afecțiuni severe ale gingiilor, au dinți rupți sau lipsă intră în categoria celor care pot să aleagă ca soluție de rezolvare a problemelor implantul dentar. În plus, chiar dacă durează mai mult și este mai costi-sitoare, în funcție, evident, de situația fiecărui pacient, procedura are o serie de beneficii, inclusiv la nivelul psihicului, datorită faptului că implantul conferă același confort ca și dintele natural.