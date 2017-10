„Cu aroganţă nu se conduce o asociaţie de proprietari!”

„Cu aroganță nu se conduce o asociație de proprietari!”

Mai mulți locatari îi impută președintelui asociației o atitudine disprețuitoare, ignorarea rezolvării problemelor invocate de aceștia. Alături de alți locatari din blocul în care locuiește, A. Z. Aioanei (48 ani), nu mai suportă comportamentul nepotrivit și aroganța președintelui asociației de proprietari, de la care nu a așteptat altceva, pe parcursul celor nouă ani de când „conduce ostilitățile”, decât să-și facă bine treaba. „Cine spune că un președinte de asociație e pus acolo de mobilă și arde gazul de pomană se înșală. Președintele chiar are ce să facă într-o asociație, asta numai dacă nu e arogant și disprețuitor, ca al nostru!” - a completat locatarul nemulțumit. Relațiile dintre președinte și un număr semnificativ de locatari s-au deteriorat și mai mult din cauza neimplicării mai-marelui asociației în programul de reabilitare termică a blocului: „Omul ăsta nu are nici o inițiativă! Ne-am săturat să tot vedem cum la alte blocuri se fac lucrări de termoizolație, iar la noi nu. Dacă-l întrebi de ce nu se ocupă, răspunsul lui e «La anul rezolvăm și noi problema!» Nimic în plus, nimic în minus, ba, mai mult, ne întoarce disprețuitor spatele, ca și când n-ar fi plătit din banii noștri!“ - ne-a mai spus A. Z. Aioanei. Animalele de companie, un alt… măr al discordiei! Potrivit aceluiași locatar, o altă cauză a ascuțirii conflictului cu președintele are în vizor animalele de companie, mai precis câinii pe care unii îi cresc în apar-tamente: „Un vecin, mai timid de felul lui, a fost pus de președinte, acum câțiva ani, să plătească la întreținere și pentru câinele pe care-l avea! Acum, chiar președintele are câine, nu știm exact de cât timp, dar normal că nu l-a trecut la plată. Dacă-i reproșezi asta, răspunde: «Alte vremuri!», și schimbă subiectul. Hai că asta chiar nu mai accept!”. Dileme pe tema contului bancar Zilele trecute, A. Z. Aioanei i-a cerut președintelui numărul contului bancar al asociației: „La orice mă așteptam din partea acestui om, dar ca să nu se ocupe ca asociația să aibă un cont bancar, sincer nu credeam. Ce face omul ăsta, ține fondul de rulment în sacoșă? Nu-l obligă legea să deschidă cont bancar? Poate mă ajutați dumneavoastră să aflu, că de la el n-am reușit nici o relație!”. Deși există suficienți locatari nemulțumiți de activitatea președintelui, nici unul nu pare dispus să aibă inițiativa schimbării acestuia, „de aceea m-am oferit eu să mă ocup de treaba asta; pentru că nu am timp să studiez legislația, vă rog pe dumneavoastră să mă ajutați în lămurirea chestiunilor pe care vi le-am adus la cunoștință” – ne-a mai spus A. Z. I. Reabilitarea blocurilor - la… mâna primăriei! Referitor la inițiativa reabilitării termice a blocurilor, vicepreședintele Uniunii Județene a Asociațiilor de proprietari, Nicolae Stan, ne-a spus că urmare celor mai recente modificări legislative, aceasta aparține primăriei. Astfel, nici președintele, nici comitetul executiv nu pot face nimic în această direcție, întrucât primăria este cea care, pe baza unei situații realizate la nivelul întregului oraș, stabilește ce blocuri să fie propuse spre reabilitare. Apoi, trimite o informare la asociațiile vizate. „Deocamdată, pe anul ăsta, nu a fost program de reabilitare în Constanța. Se tot fac lucrări de reabilitare, dar pe cont propriu, iar de la 15 octombrie 2009, numai în condițiile legii, adică e nevoie de autorizație de construire de la primărie. Asta, pentru că s-a constatat că fiecare face de capul lui și au zburat izolațiile de pe ziduri, ceea ce nu e chiar în regulă!” - a mai precizat vicepreședintele UJAP. Taxarea… câinilor, stabilită de adunarea generală Deși nu există nici un temei legal care să permită asociațiilor de proprietari să perceapă taxe în plus la întreținere pentru locatarii care dețin animale de companie, totuși, dacă adunarea generală hotărăște ca animalele să fie puse… la plată, acest lucru e posibil. Iar dacă aceste animale tulbură liniștea publică, locatarii îi pot reclama pe proprietarii polițistului de proximitate. Asociațiile nu sunt obligate să aibă cont bancar Dacă nu au suficiente rezerve financiare, Nicolae Stan ne-a explicat că legea nu obligă asociațiile de proprietari să deschidă un cont bancar. Referitor la fondul de rulment, rolul acestuia este de a se plăti facturile restanțierilor. Dacă nu există restanțieri, el se ține în bancă, însă numai dacă depășește un anumit plafon de casă stabilit tot de adunarea generală: „Deocamdată, nu se practică plata întreținerii prin bancă”. Grup de inițiativă pentru schimbarea președintelui Pentru înlăturarea de la conducerea unei asociații de proprietari a președintelui, este nevoie de constituirea unui grup de inițiativă care să reprezinte 20 la sută din totalul proprietarilor, al cărui rol este să convoace adunarea generală, desigur, în condițiile legii, care sunt destul de stufoase. De aceea, detaliile despre această procedură le puteți afla într-o ediție viitoare a ziarului nostru.