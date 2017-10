Credincioşii cer ca pentru orice sumă donată Bisericii să se taie chitanţă

Pentru ca banul să nu-și consolideze poziția de… ochi al diavolului

Credincioșii cer ca pentru orice sumă donată Bisericii să se taie chitanță

Din păcate, în interminabilele scandaluri autohtone au fost implicate, de-a lungul anilor și fețe bisericești, chiar presa consemnând situații în care unii preoți au folosit lumânările groase pe post de… bâte pentru a-i lovi pe cei din tabăra adversă. Sau s-a scris despre slujitori ai Bisericii suspectați de pedofilie ori certându-se… ca la ușa cortului cu enoriașii din tot felul de motive etc. Sondajele arată că recesiunea economiei a adus tot mai mulți oameni la porțile bisericilor și mănăstirilor, duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, lăcașele de cult fiind arhipline. Chiar dacă unii nu se înghesuie să-și facă loc printre enoriași pentru a găsi mântuirea (e criză, iar hoții de profesie nu iartă nici astfel de locuri!), totuși, cei cu frică de Dumnezeu se reculeg cu adevărat participând la o slujbă religioasă. Și tot ei așteaptă ca Biserica să schimbe lumea în bine, să rămână un model și să-i învețe cum să străbată mai ușor calea lui Dumnezeu. Din nefericire, ei constată că unii slujitori ai Bisericii, care le țin pilde impresionante în fața Sfântului Altar, au și ei dificultăți în biruirea păcatelor, constatare care îi trimite din ce în ce mai des la vechea… cugetare din popor: „Să faci ce zice, nu ce face popa!”. Biserica trebuie ferită de „ispitele” lumești Ne plângem în stânga și-n dreapta că suntem lefteri, că doar e criză! Facem glume pe seama facturilor restante la plată, însă atunci când avem evenimente deosebite în familie - botez, nuntă etc. - deschidem larg punga. „Pentru că nu avem încotro și nu dă bine să ne facem de râs măcar în momentele speciale!” - este părerea Veronicăi Turdac (41 ani), din Constanța, care a aflat din presă că IPS Teodosie „al nostru” a fost pus sub acuzare de Parchetul General, fiind urmărit pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită și instigare la fals intelectual. Cititoarea noastră este extrem de afectată de faptul că Arhiepiscopul Tomisului este primul înalt ierarh ortodox cercetat penal în istoria Bisericii Ortodoxe Române, din anul 1990 încoace: „Nu știu dacă gândirea mea este creștinească, însă dacă ar fi fost vorba despre un înalt slujitor al Bisericii din alt oraș nu aș fi suferit atât. Eu îl cunosc foarte bine, a participat la multe evenimente în familia noastră și nu consider că ne-a băgat mâna în buzunar. Dar nu pot să vorbesc în numele altora numai așa ca să mă aflu în treabă. Eu m-am adresat ziarului dumneavoastră pentru că n-am dormit toată noaptea gândindu-mă ce e mai bine să se facă pentru ca oamenii să nu-și piardă încrederea în Biserică, pentru că doar ea ne-a mai rămas! Nu trebuie să fii savant ca să-ți dai seama că dacă pentru orice bănuț donat Bisericii, omului i s-ar tăia chitanță, n-ar mai fi loc pentru procurori. Sper să fie o propunere decentă, de care să se țină cont și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să mă exprim sincer. Cred că a sosit momentul ca și în contabilitatea bisericilor să se facă ordine!”. Ambiguitățile facilitează abuzurile Diana F. are 53 de ani și a făcut multe servicii pentru diverse biserici românești. Știind că banii nu cresc în copaci, de fiecare dată când era întrebată cam ce sumă se dă pentru diverse evenimente - sfeștanii, botezuri, cununii, slujbe pentru bolnavi, pentru lăuze etc., răspunsul ei era același: „Fiecare dă cât poate! Recunosc, abia acum îmi dau seama că nu ăsta trebuia să fie răspunsul corect, pentru că el băga omul în ceață totală. Totuși, omul primea chitanță pentru o sumă, destul de mică după părerea mea, dar știa că grosul banilor va trebui să-l dea în ziua evenimentului. La viața mea am văzut și certuri, când nașii de cununie nu cădeau la pace pentru sumele care se pare că le erau clar cerute, dar mă făceam că nu văd. De aceea cred că ar fi corect și drept în fața lui Dumnezeu ca pentru toate donațiile și obligațiile către Biserică, omul să primească chitanță. Așa e peste tot unde se fac servicii pentru oameni, așa trebuie să fie și pentru preoți”. Fără fum nu iese foc! „Bunicul meu a fost preot, parcă-l aud și acum, mereu îmi spunea că banii sunt ochiul dracului, că Biblia spune că dragostea de bani nu aduce nimic bun. Chiar încerca să mă convingă că e o rușine să fii bogat, că e mai bine să împarți puținul tău cu alții și chestii din astea. Mă așteptam ca toți preoții să gândească la fel, însă nu e deloc așa. Fără fum nu iese foc, vă spun eu că știu mai bine, se cer mulți, prea mulți bani la o cununie sau la un botez, iar chitanță se taie pentru câțiva lei acolo, așa, de formă” – ne-a spus Maria L. (58 ani). De parcă… s-ar fi vorbit cu ceilalți cititori, și ea este de părere că pentru orice sumă, oricât de mică, donată Bisericii, donatorul trebuie să primească chitanța corectă, considerând că astfel se va bara calea oricărei suspiciuni în privința corectitudinii folosirii lor. Știe că bisericile se construiesc cu mulți, foarte mulți bani și că majoritatea sumelor sunt donate de populație, știe că niciun eveniment personal prestat de angajații Bisericii nu se face gratuit și nu înțelege de ce sumele res-pective sunt confundate, la nesfârșit, cu cele din... cutia milei!