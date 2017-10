Cratiţe la kilogram…

O invenție în magazine?!

Cratițe la kilogram…

În ciuda crizei, marii jucători de pe piața comercială caută și folosesc tot felul de trucuri care nu urmăresc altceva decât să ne transforme în adevărați sclavi ai cumpărăturilor.Că aceste trucuri îi magneti-zează pe clienți o demonstrează și faptul că, potrivit statisticilor, anul trecut, de exemplu, românii au cheltuit peste opt miliarde de euro în hipermarketuri, deși, paradoxal, criza este invocația zilei. Mai mult, în al doilea an al crizei, vânzările marilor magazine au scăzut cu doar 0,4 la sută!Diana Liană, care activează în marketingul comercial, ne-a dezvăluit că aceste rezultate au fost posibile și datorită preocupării celor din domeniu pentru găsirea celor mai eficiente butoane pe care să apese astfel încât vânzările să crească: „Și la noi, firmele mari cheltuiesc serios la acest capitol. Am fost recent la un curs la București și de acolo am aflat că în America, de exemplu, se cheltuiesc milioane de dolari pe tot felul de experimente care să arate cum reacționează creierul uman în fața a diverse experimente ale magazinelor. Se folosesc tot felul de spray-uri aromate în funcție de profilul magazinului. Astfel, chiar dacă nu are prea mulți bani în buzunar, când ceva îi atrage atenția clientului pe rafturile magazinelor, impulsul este de a nu rata oferta, că poate altădată n-o să se mai întâlnească cu… pleașca aia, cum spune românul nostru”.„M-a șocat prosteala!“Tot asupra unui truc, apreciat drept „o intenție neloială” a dorit să atragă atenția și cititoarea noastră Carmen Libov, care a rămas „terifiată” în fața unei oferte inedite: „În dreptul unor frumoase oale de gătit din inox din marketul meu preferat, denumite pe etichetă «vas cu capac», era afișat un preț. Foarte aproape de vasul respectiv era o altă etichetă «vas de gătit», 1 kg/ 25,5 lei/1,25. Era clar că etichetele erau pentru același vas. Crezând că una dintre etichete a fost lăsată din greșală, am luat două cratițe de mărime potrivită, mi-am făcut un calcul, dar mi-am luat măsuri de prevedere, în sensul că am rugat-o pe casieră să-mi calculeze întâi prețul oalelor. Am rămas surprinsă când am văzut că oalele au fost trântite pe cântar ca merele. Culmea e că au costat mai mult decât mi-am calculat eu și nu mi-a venit să cred!”. Deranjată, a cerut explicații, atrăgând atenția conducerii magazinului că nu este în regulă să inducă în eroare clienții, mai ales că nu toată lumea este atentă la astfel de detalii atunci când casiera își face treaba. I s-a răspuns pur și simplu că prețul oalelor se calculează după ce acestea se cântăresc: „Am destui ani de viață, dar cratițe la kilogram n-am cumpărat de nicăieri. Putea să pună o etichetă explicită, că nu era mare filozofie, iar cine dorea, cumpăra în cunoștință de cauză. Puteam să nu fiu atentă la manevrele casierei, că doar știți cum e la o casă de hipermarket! Sau, de ce nu le-au cântărit înainte și apoi să afișeze prețul clar? Toți clienții care erau de față au început să facă bancuri pe marginea acestei metode!”.Manipularea creieruluiReprezentanta conducerii marketului ne-a confirmat situația, spunându-ne că a fost vorba despre o ofertă de succes: „care a mers foarte bine, în ciuda nedume-ririi multor clienți. Da, se cântăreau vasele ca să se afle prețul! Le-am vândut pe toate. Asta a fost oferta producătorului, care ne-a promis că o să mai revină!”.Trucuri-test asupra vigilenței clientuluiNu trebuie neapărat să consulți registrul de reclamații al OPC ca să-ți dai seama că unele trucuri sunt incorecte și ilegale. De departe, practica cea mai blamată de clienți este oferta la produsele aproape de expirare sau chiar expirate.De regulă, majoritatea clienților au în vedere termenul de garanție la produsele alimentare. Din păcate, puțini urmăresc acest… amănunt când cumpără adeziv de gresie, faianță, tot felul de materiale de construcții, produse cosmetice etc. etc. Având în vedere că magazinele se întrec în promoții care mai de care mai tentate, se impune un exercițiu de voință pentru cumpărarea oricărui produs în cunoștință de cauză…