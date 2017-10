SEMNALE

Cozile infernale, un… sport „bocit cu lacrimi de crocodil“!

Pentru a se evita bulucelile și scandalurile de pomină omniprezente la toate Casele Județene de Pensii din țară începând chiar din primele zile ale fiecărui an, când pensionarii își puneau la bătaie întreaga rezistență fizică și psihică pentru un bilet de tratament, începând din acest an, s-a modificat sistemul de selecție, astfel încât numărul de înregistrare al cererii să nu mai conteze în selectarea beneficiarilor biletelor de tratament. Mulți pensionari și aparținătorii acestora au salutat inițiativa lansată chiar la începutul anului, sperând că, treptat-treptat, statul la cozi și la alte ghișee ale instituțiilor de stat va deveni un sport de „tristă amintire”. Din păcate, euforia a trecut repede, iar roadele acestui nou sistem de eliberare a biletelor de tratament i-a pus pe mulți pe jar – cel puțin aceasta este concluzia la care a ajuns I. D. (49 ani): „Vreau să vă spun că eu nu vorbesc cu soacra mea de trei ani din cauză că mereu ne făcea de râs, leșinând pe scări, la Casa de Pensii, pentru un bilet de tratament. Nu zic eu acum că nu avea nevoie, dar noi, copiii și nepoții ei, eram în stare să punem mână de la mână ca să-i luăm un bilet în vreo stațiune, că nu e chiar așa un capăt de țară. Numai că ea nu era de acord să ne fie datoare și prefera să-și dea duhul la coadă. Anul ăsta s-a dus iar după bilet, a lăsat o cerere și i s-a spus de la ghișeu că o să se analizeze dosarul și o să i se spună dacă îndeplinește condițiile. De atunci o înnebunește pe nevastă-mea pe subiectul ăsta, o roade pe ea că nu știe exact care sunt condițiile. Altceva nu face decât să bocească cu lacrimi de crocodil vechiul sistem, când ea se chinuia un pic la coadă, dar știa că are biletul asigurat. Aș dori, dacă se poate, să mă lămuriți și pe mine despre ce e vorba, că nu înțeleg nimic din toată povestea asta! Vă mulțumesc din suflet și scuzați deranjul! l Maria S. (52 ani) a considerat că este obligația ei să salute inițiativa Casei Naționale de Pensii privind schimbarea criteriilor de acordare a biletelor de tratament, dar este de părere că la capitolul mentalitate, românii mai au de lucrat foarte mult: „Vreau să divulg o situație din familia mea, care mie mi s-a părut foarte gravă. Mama mea are o plăcere extraordinară să stea la cozi dacă sunt reduceri și pentru lucruri de care nu are nevoie neapărat. Are un carnețel în care își notează toate economiile pe care le face. Nici măcar nu cheltuiește banii pentru sufletul ei, ci îi dă la nepoți, dar așa este ea. Sincer, o compătimesc pentru că e mama mea. Anul ăsta și-a depus cerere pentru un bilet de tratament și bocește zilnic, pentru că nu e sigură dacă o să mai prindă bilet, că anul trecut a prins doar pentru că a fost printre primii și a ajutat-o numărul de înregistrare. Nu vă mai zic că nici măcar n-a folosit pentru ea biletul. A preferat să-l vândă, cu ceva bani în plus, la o cunoștință. Vreau să felicit statul pentru măsura asta și sper să se mai gândească și la alte soluții, ca să nu mai fim nevoiți să stăm la cozi nici la impozite, nici la rețete compensate, nicăieri, așa cum e în lumea civilizată din UE!”. l Traian Petcu, din Constanța, este pensionar și nu prea a reușit să pună mâna pe un bilet de tratament în anii anteriori din cauză că nu se simțea în stare să suporte supliciile cozilor „inumane de pe scările Casei de Pensii. Anul ăsta nici măcar nu am mai îndrăznit să dau o raită pe acolo, că nu prea m-am simțit bine, dar am citit în ziar că s-a schimbat felul în care se dau aceste bilete. Aș vrea să știu, dacă mă puteți ajuta, ce înseamnă analiza dosarului? E vorba cumva de diagnostic, valoarea pensiei, vârstă, vechimea ca pensionar? Cu mult interes citesc ziarul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenția pe care o dați pensionarilor. Vă doresc succes în activitatea profesională a întregii redacției, cu stimă!”. v v v Pentru a veni în sprijinul celor care sunt interesați de achiziționarea unui bilet de tratament și încă nu au aflat care sunt criteriile pe baza cărora se face selectarea beneficiarilor acestui tip de bilete, Cristina Mutiș, purtător de cuvânt al Casei Județene de Pensii Constanța, precizează că persoanele doritoare de bilete de tratament trebuie să se prezinte la Casa Județeană de Pensii, unde vor completa o cerere tip. Este nevoie să aibă buletinul sau cartea de identitate asupra lor, talonul de pensie și o trimitere medicală. Referitor la criteriile stabilite de Casa Națională de Pensii, pe baza cărora se face selectarea beneficiarilor, acestea sunt reprezentate de cuantumul pensiei, tipul pensiei și dacă în ultimii doi ani pensionarul a mai beneficiat de bilet de tratament în sezon sau în extrasezon. Se stabilește un punctaj, se realizează media și în funcție de punctaj se face repartizarea persoanelor îndreptățite să plece la tratament cu asemenea bilete. Care credeți că sunt considerentele care alimentează nostalgiile celor care… deplâng cozile de altădată de pe treptele caselor de pensii din întreaga țară?