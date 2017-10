Cosmetica la domiciliu

Ştire online publicată Luni, 29 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Tenul meu este foarte uscat și are și ceva acnee. De Paști o să am un eveniment fericit din viața mea și aș vrea să arăt bine. Cineva mi-a spus să fac o masă cu argilă în casă. Credeți că o să mă ajute sau o să-mi facă și mai rău? Aștept un răspuns de la dumneavoastră, vă mulțumesc anticipat și vă doresc Paște fericit!” – Silvia, 31 ani. * * * De regulă, argila, fiind astringentă, se folosește pentru tratarea tenurilor cu probleme, precum acnee, puncte negre, coșuri, întrucât calitățile sale favorizează închiderea porilor. Nu este recomandată pentru tenurile uscate, însă, dacă vă doriți foarte mult să încercați o mască pe bază de argilă, Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), vă recomandă s-o combinați cu un gălbenuș de ou, cu banană sau cu alte fructe hrănitoare. Ideal ar fi, însă, pentru a nu complica situația, să procurați o mască specială pentru tenul uscat, cu condiția ca tipul de ten să fi fost testat dinainte de un cosmetician.