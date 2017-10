Cosmetică la domiciliu

Ştire online publicată Marţi, 02 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Pur și simplu nu știu ce să mai fac! Am făcut și tratament cosmetic, măști, masaj etc., însă tenul meu se înroșește ca... racul din cauza gerului. Vreau să vă spun că am un ten gras și, o vreme, n-am folosit nici măcar cremă din cauza asta. Puteți să mă ajutați cu vreun sfat? Vă mulțumesc din suflet!” – Ariana, 34 ani. v v v Bogdana Oancea Stoian, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), ne-a explicat că persoanele care au un ten a cărui tendință este aceea de a se înroși cu ușurință la ger sau frig ar fi bine să folosească, zilnic, produse cosmetice speciale pentru o piele sensibilă, pentru că acționează eficient împotriva înroșirii, dar și a capilarelor sparte.