Cosmetica la domiciliu

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ai tenul iritat și nu știi ce să faci? Ei bine, potrivit Click pentru femei, ai putea să recurgi la o serie de metode naturale, prin care poți rezolva acest impediment chiar la ține acasă, fără să mai fii nevoită să dai bani grei la vreun salon cosmetic. Iată, așadar, ce remedii te ajută să calmezi iritatiile tenului și să-i dai strălucire:Mărarul poate fi folosit sub formă de decoct: se introduc 2 legături de mărar proaspăt în 500 ml apă, se fierb timp de 20 de minute, se lasă să se răcească, se filtrează. 100 ml de „apă de mărar” se amestecă cu 10 g glicerină, 25 ml alcool și 15 ml zeamă de lămâie. Loțiunea rezultată e indicată pentru tenurile grase, cu porii dilatați.Mușețelul, cu binecunoscutu-i efect antiseptic, poate fi folosit cu succes pentru tenurile iritate și congestionate, sub formă de comprese imuiate în infuzie de flori. Infuzia mai poate fi folosită pentru băi de aburi, pentru curatitea pielii fetei.Nalba mare are acțiune emolientă și antiinflamatoare. Aplică comprese de macerat pe tenurile iritate și congestionate. Rădăcina de nalbă se curată de coajă până la stratul alb și se usucă la maximul 40 șC, apoi se taie în bucăți. Lasă la macerat 15 g rădăcina la o cană cu apă, apoi se strecoară.Coada șoricelului, cu acțiune antiinflamatoare, poate fi folosită sub formă de infuzie (comprese) pentru îngrijirea tenurilor uscate.Sunătoarea are acțiune antiinflamatoare, cicatrizantă, calmantă. Adaugă, în părți egale, mușețel, nalbă, salvie, pentru a obține o infuzie. Folosește comprese înmuiate în lichidul respectiv pentru a trata tenurile uscate, iritate și congestionate.