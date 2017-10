Cosmetica la domiciliu

„De vreo doi ani, nu pot să scap de coșurile de pe frunte. Am folosit produse cosmetice, bune, zic eu, dar am rămas cu urme. Ce părere are specialista despre această situație? Vă mulțumesc pentru disponibilitate” - Carmen Onofrei, 17 ani, din M.Kogălniceanu. Dragă Carmen, în urma celor relatate de tine, specialista în cosmetică, Bogdana Oancea (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), consideră că ar putea fi vorba despre o formă ușoară de acnee, care, în general, apare la vârsta adolescenței și trece o dată cu depășirea acestei perioade a vieții. Totuși, întrucât pielea din zona frunții este foarte subțire și te poți răni dacă vei tot încerca să rezolvi singură problema, îți recomandă să mergi la un cabinet cosmetic. Dacă nici așa lucrurile nu se schimbă, ideal ar fi să faci o vizită și unui dermatolog.