Cosmetica la domiciliu

„Cu toate că sunt băiat, mă deranjează părul pe care-l am din abundență pe corp. M-am gândit să mă epilez, dar nu știu cât de repede îmi va crește și dacă merită efortul. Vă mulțumesc pentru intenția de a-mi da un sfat”- Raul, din Constanța“. De la Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), am aflat că nu este exclus ca problema ta să fie de natură hormonală. De aceea, îți sugerează ca înainte de a te gândi cum s-o rezolvi să consulți un endocrinolog. Referitor la epilat, acesta este un procedeu cosmetic folosit de foarte mult timp (mai întâi, cu ceară) chiar și de persoanele de sex masculin. În concluzie, înainte de a lua o decizie, ideal ar fi să știi dacă este vorba doar despre o problemă cosmetică sau despre o dereglare hormonală, stabilită numai de un specialist endocrinolog.