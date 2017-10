Cosmetica la domiciliu

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ești invitată la un eveniment special și vrei să arăți spectaculos? Acest lucru chiar este posibil dacă apelezi cu încredere la câteva trucuri simple de frumusețe, dar de mare efect. Iată ce recomandă specialista în cosmetică, Bogdana Oancea Stoian, pentru un look de zile mari:Genele, cât mai arcuite. Obții un machiaj mai expresiv dacă aplici pe gene un rimel cu o perie subțire din plastic. Insistă prin răsucire pe părțile exterioare ale genelor și te vei bucura de un machiaj în stil „ochi de pisică”. Pentru mai mult efect aplică tuș negru pe partea de sus a pleoapei. Definirea genelor. Alege un rimel de buna calitate, care nu încarcă genele și care se usucă repede. În plus, folosește o mascara pentru gene lungi, cu două capete (duo, cu pastă albă și neagră). Pasta albă separă cu precizie genele, iar cea neagră acoperă și nuanțează în întregime genele, chiar și pe cele foarte scurte.O mascara cu vibrații face toți banii! Pe piață există un rimel cu totul și cu totul ingenios. Pensula este cea care face diferența. În interiorul ei există un mecanism cu vibrații, alimentat de o baterie, care dispersează mascara uniform pe gene. Scopul periuței este să acopere, separe, să întindă genele ușor și să le dea mai mult volum genelor.Nu refuza extensiile! Dacă-ți dorești gene perfecte pentru mai mult timp, fără să fie nevoie să folosești rimel zilnic, poți opta pentru extensia de gene. Genele se compun din fire sintetice și urmează forma naturală a genelor. Acest tip de gene se găsește în 12 culori, în 12 lungimi diferite, patru grosimi diferite și două coli, astfel încât toate dorințele individuale se pot realiza. În plus, sunt rezistente la apă și nu afectează sănătatea genelor tale, deoarece sunt fixate una câte una.