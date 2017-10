Cosmetica la domiciliu

Ştire online publicată Joi, 08 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Tenul, indiferent de condițiile climaterice, are nevoie de îngrijire corespunzătoare, în funcție de anotimp și cu atât mai mult în perioada rece, având în vedere efectele temperaturilor scăzute asupra acestuia. Nu degeaba se spune că tenul expus intemperiilor va avea serios de suferit.Referitor la tenul de tip gras, cosmeticiana Bogdana Oancea Stoian ne-a asigurat că acesta are mai puțin de suferit, comparativ cu tenul slab, în perioada rece, dar asta nu înseamnă că nu are nevoie de îngrijire specială.Atenție la acnee!Așadar, persoanele cu ten gras trebuie să se îngrijească de hidratarea corectă a pielii, întrucât tenul gras, dacă se va deshidrata, va secreta și mai mult sebum. Or, în astfel de condiții, inevitabil vor apărea o serie de probleme, cea mai de nedorit fiind acneea.Specialista recomandă produse cosmetice fără ulei, iar pentru noapte, un ser sau o cremă pe bază de retinol. Pentru tenul cu acnee, cel mai potrivit ar fi acidul salicilic pentru zona afectată, întrucât are capacitatea să absoarbă excesul de ulei. La fel de important este ca tenul gras să fie curățat de două ori pe zi, dimineața și seara.