Cosmetica la domiciliu

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Aș vrea să știu dacă pot folosi uleiul de măsline în locul cremelor de față? Vă mulțumesc”. (Aida Deleanu, din Techirghiol) x x x Chiar dacă uleiul de măsline conține substanțe benefice tenului, Bogdana Oancea, specialist în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325, nu recomandă folosirea lui excesivă, din cauza texturii foarte grase. Or, nici chiar cel mai uscat ten nu are nevoie să fie bombardat, zilnic, cu produse atât de grase. Pe de altă parte, uleiul de măsline poate fi folosit, cu succes, în perioada verii, căci aplicat pe o piele puțin bronzată el va favoriza o bronzare uniformă și plăcută. Concluzia specialistei: uleiul de măsline poate fi folosit pentru masarea tenului, dar mai rar! De asemenea, nu se recomandă, sub nici o formă, amestecarea acestuia cu alte creme.