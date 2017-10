Cosmetica la domiciliu

Luni, 11 Februarie 2008

„În general, nu-mi place să mă rujez, dar mai trebuie s-o fac când musai trebuie să arăt mai bine. Am un singur ruj, chipurile, rezistent la transfer, pe care am dat ceva bani, dar care se duce mai repede decât unul obișnuit. Citesc ziarul dumneavoastră, deci și această rubrică, și aș dori să aflu dacă este o tehnică atunci când se aplică rujul pe buze sau nu este nici o diferență între tipurile de ruj. Vă mulțumesc anticipat“. (Leontina Grosu, din Ovidiu). Bogdana Oancea, specialist în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), ne-a expli-cat că și în cazul rujurilor rezistente la transfer sunt câteva secrete ce trebuie avute în vedere în scopul obținerii efectelor pentru care au fost gândite de creatori: l buzele trebuie să fie perfect hidratate l dacă rujul are forma unui baton, se aplică direct pe buze, dintr-o singură mișcare, încet, în interiorul conturului, iar buzele nu se masează în scopul omogenizării rujului. De regulă, datorită componenței, aceste rujuri au acoperire foarte bună, nefiind necesară o omo-genizare a culorii. Dacă, însă, rujul are două componente, se recomandă respectarea cu strictețe a instrucțiunilor de pe ambalaj. Și, nu în ultimul rând, aveți grijă de unde cumpărați produsele cosmetice, pentru a nu avea surpriza să dați banii pe lucruri contrafăcute.