Cosmetica la domiciliu

„Cu sinceritate vă spun că folosesc, numai seara, creme de față de bună calitate, însă o cremă specială pentru ochi nu am folosit până la vârsta mea, de 26 ani. Dimineața, simt că nu am nevoie să-mi încarc tenul cu grăsime, însă am observat că mi-au apărut în jurul ochilor câteva riduri în această iarnă. Este corect cum procedez? Vă mulțumesc pentru înțelegere. Oana, din Eforie”. Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), atrage atenția că pielea din jurul ochilor, fiind cea mai sensibilă zonă a feței și cea mai predispusă la formarea ridurilor, are nevoie de o îngrijire foarte atentă. De aceea, recomandă să nu plecăm de acasă fără a aplica o cremă de ochi, dar și de față, întrucât ne protejează împotriva razelor solare, a prafului și păstrează umiditatea necesară pielii, ajutând în felul acesta la prevenirea ridurilor. În același timp, în anotimpul rece, cremele de zi împiedică deshidratarea tenului și, implicit, apariția prematură a ridurilor. Trebuie să avem grijă ca în componența cremelor să existe vitaminele A, C și E, dar și retinolul.