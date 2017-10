Corectarea coroanei trandafirului japonez

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Am un trandafir japonez care a cres-cut destul de înalt, numai că are ramurile cam aiurea. Cineva mi-a spus că trebuie să-l tai, dar n-aș vrea s-o fac la întâmplare. Mă puteți ajuta dumneavoastră să aflu cum este corect să procedez în acest caz? Vă mulțumesc foarte mult. Delia, din Constanța”. Luana Iorga, specialist în floricultură (SC Lavtex SRL - Florăria Luana, Constanța, telefon 0241 615347; 0765 841863), ne-a explicat că plantele mature de trandafir japonez (Hibiscus rosa-sinensis), pentru corectarea formei coroanei, dar și a taliei, trebuie să se taie în fiecare an, primăvara. Se recomandă, astfel, îndepărtarea, înainte de toate, a ramurilor îmbătrânite și fără frunze. Scurtarea celorlalte ramuri se face în așa fel încât planta să aibă un aspect armonios, compact. De obicei, ramurile nu se lasă mai lungi de 20 - 30 cm, iar după scurtare, tre-buie să aibă cel mult 4 – 5 frunze/noduri. În cazurile în care ramurile au fost scurtate mult și înainte de tăiere înfloreau constant, este posibil ca o perioadă de câteva luni, sau chiar un an, să nu mai facă flori. Nu vă îngrijo-rați, însă, căci este vorba despre un fenomen natural.„Am un trandafir japonez care a cres-cut destul de înalt, numai că are ramurile cam aiurea. Cineva mi-a spus că trebuie să-l tai, dar n-aș vrea s-o fac la întâmplare. Mă puteți ajuta dumneavoastră să aflu cum este corect să procedez în acest caz? Vă mulțumesc foarte mult. Delia, din Constanța”. Luana Iorga, specialist în floricultură (SC Lavtex SRL - Florăria Luana, Constanța, telefon 0241 615347; 0765 841863), ne-a explicat că plantele mature de trandafir japonez (Hibiscus rosa-sinensis), pentru corectarea formei coroanei, dar și a taliei, trebuie să se taie în fiecare an, primăvara. Se recomandă, astfel, îndepărtarea, înainte de toate, a ramurilor îmbătrânite și fără frunze. Scurtarea celorlalte ramuri se face în așa fel încât planta să aibă un aspect armonios, compact. De obicei, ramurile nu se lasă mai lungi de 20 - 30 cm, iar după scurtare, tre-buie să aibă cel mult 4 – 5 frunze/noduri. În cazurile în care ramurile au fost scurtate mult și înainte de tăiere înfloreau constant, este posibil ca o perioadă de câteva luni, sau chiar un an, să nu mai facă flori. Nu vă îngrijo-rați, însă, căci este vorba despre un fenomen natural.