„Corcitura“ prinde viteză…

Corcitura este definită ca un organism provenit din încrucișarea a două specii diferite, despre care specialiștii vorbesc numai de bine. Revenind la febrila scenă politică, cum cititorii noștri nu stau deloc rău cu simțul umorului, ei consideră că prin… împerecherea dintre stânga și dreapta politică nu a rezultat altceva decât o corcitură politică. „Pentru că pe noi nu ne-a consultat nimeni când s-a făcut alianța asta contra naturii, promitem s-o lăsăm să se apuce de treabă, apoi s-o ținem tot timpul în priză!” (Luca Tudor, 39 ani). În nesfârșitele ore de laborator de după alegerile din 30 noiembrie, „marii“ câștigători ai scru-tinului s-au dat de mii de ori peste cap pentru a ne demonstra că altă soluție decât… corcitura politică nu există pentru alungarea fioroasei crize financiare care și-a arătat deja colții. Posibil să-i fi inspirat și teoriile încurajatoare ale specialiștilor despre corcituri, dar și exemplul americanilor, care au ales un președinte ce s-a comparat, el însuși, cu un câine corcitură, Barack Obama fiind primul președinte de culoare al Statelor Unite, fiul unui kenyan și al unei americance. Simplă coincidență? Sau, de ce nu, precedentul creat după scoaterea PD-ului din Guvernul Tăriceanu, un guvern declarat oficial de dreapta, dar care a optat nonșalant pentru o guvernare de stânga, forțat nu doar de PSD, cât mai ales de propriile interese electorale. Din păcate, nefiind oficializată, acestei corcituri nu prea i-au ieșit ploile, dar asta e deja altă poveste… Revenind la proaspăta corcitură politică, de data asta, pesediștii au trădat, preferând… să se împerecheze cu pedeliștii. „Tot un drac!”, după cum spun și cititorii noștri Tiberiu Cosma (53 ani) și Marian Soare (48 ani). Și pentru a ne convinge că au cele mai bune intenții, s-au gândit să populeze noul Guvern nu doar cu… pedigree-uri, ci și cu fețe noi, tinere și fără… antecetende, ceea ce Alexandra Luca (31 de ani), consideră că „Nu e rău deloc, ba chiar dă bine la imagine în fața Uniunii Europene!”. Din corcituri se nasc geniile! Ne place sau nu, vom avea un guvern de largă coaliție, în care stânga și dreapta politică și-au unit, tot ce omenește se putea. Remus Dică (43 ani), de exemplu, nu înțelege de ce multe voci se pronunță ostil acestei combinații: „Chiar și oamenii simpli știu că din corcituri, de cele mai multe ori au ieșit copii foarte deștepți, pentru că așa se mai împrospătează sângele neamului și chestii din astea. Eu cred că Dumnezeu a vrut ca stânga să se unească cu dreapta, și sper ca așa să fie și pe viitor. Adică, o parte să lucreze pentru săraci, iar cealaltă pentru ceilalți. Ar fi corect pentru toată lumea. Păi, uitați-vă ce se întâmplă acum, ca să vă dați seama că e nevoie de așa ceva. Patronii mai mari sau mai mici, în cor, cer ajutoare, ca tot ei să-și păstreze, și pe timp de criză, toate câștigurile, vilele și mașinile luxoase, iar prostimea să suporte consecințele, că doar ei sunt alergici la criză. Eu nu încurajez sărăcia, dar cred că ochii Guvernului trebuie să privească la fel și spre săraci, și spre ceilalți. Politica liberală prinde într-o țară stabilă și fără probleme, nu în Românica noastră. Poate că peste 20 de ani îi va veni și ei rândul!”. Greu se dau cecurile în alb! Daniela Mihai (36 ani) știe de la fratele ei, politician cu state vechi, că orice nominalizare s-ar fi făcut pentru miniștri în Cabinetul Boc, tot s-ar fi comentat la nesfârșit, pentru că la politică se pricepe oricine, „iar dacă omul ar fi chiar curat, pe bune, i s-ar inventa pe loc ceva, pentru că, după ce s-au fript de atâtea ori, oamenii nu mai dau nimănui un cec în alb. Totuși, părerea mea e că dacă la justiție o să fie un ministru independent nu se rezolvă multele probleme din acest domeniu. Eu cred că este nevoie de un om foarte bine pregătit și cu coloană vertebrală, indiferent dacă face sau nu parte dintr-un partid. Adică, sub ministeriatul lui, nimeni, dar nimeni!, să nu mai fie deasupra legii și punct!”. Dacă tot au prins viteză, să nu le înecăm motorul! „Gata, s-a terminat comedia, să se ridice odată cortina și să treacă la treabă actorii politici, așa ames-tecați cum sunt, că doar noi i-am ales și nu e cazul să-i bălăcărim, că toți sunt de-ai noștri și ne-au condus atâția ani, doar nu-i cunoaștem acum pe toți! Iar la judecata de apoi, pe ei, dacă ne-au mințit!” - Corina Bunea, 53 ani. Revenind la inedita mixtură politică, toți cei care și-au exprimat aceste puncte de vedere sunt conștienți că situația asta atât de.. aiurea s-a născut din cauză că, la ultimele alegeri, nici un partid nu a obținut o majoritate politică funcțională. Dacă ar fi fost obligatorie prezența la urne sau „dacă Tăriceanu, cu partidul său codaș cu tot, n-ar fi ținut cu dinții de fotoliul de premier” (Aurel Stoian, 46 ani), probabil că astăzi n-am fi văzut, în direct, cum se naște o corcitură…