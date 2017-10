„Coplata, frecţie la picior de lemn!“

„Coplata, frecție la picior de lemn!“

„Vă spun cu toată sinceritatea, părerea mea e că se face prea mare tam-tam pe coplata din sistemul sanitar. Discuții peste discuții, păreri peste păreri pentru câțiva leuți. Până la urmă, că or fi cinci lei, că or fi 10 lei, sunt prea puțini bani față de șpaga pe care o dă bolnavull. Oricât de amărât ar fi cineva, tot se găsește cineva din familie să-l ajute cu sumele astea ca să iasă omul din spital. Adevăratele probleme sunt lipsurile din spital, nu coplata, după mine, o frecție la un picior de lemn. Pentru că sunt prea puțini bani și nu cred că se poate revoluționa sistemul sanitar numai cu atât. Coplata asta, mai degrabă a zăpăcit lumea, mulți nu știu despre ce e vorba, alții cred că se va taxa fiecare zi de spitalizare și tot așa… s-a făcut panică și cam atât. Necazurile tot peste bolnavi vor rămâne!” - este de părere ing. Angela Croitoru.Prea mult „putregai”!Femeia, suspectă de o boală problematică în toamna anului trecut, ne-a povestit că numai pentru investigațiile medicale, pentru deplasările la București în scopul obținerii diagnosticului de certitudine a cheltuit foarte mulți bani. Boala a obligat-o să constate, pe propria piele, că în sistemul sanitar există prea mult „putregai”, însă acesta nu se datorează decât în foarte mică măsură unor doctori care nu par a avea respect pentru această nobilă meserie. I-a fost dat, în toată această perioadă, să cunoască medici care i-au cum-părat medicamente din banii proprii, care i-au refuzat orice formă de șpagă, care i-au vorbit frumos și au făcut tot ce le-a fost ome-nește posibil s-o repună pe pi-cioare: „Medici de valoare, onești, mi-au dat de înțeles că putregai în Sănătate va exista cât timp bugetul nu se va apropia de adevăratele nevoi, inclusiv cele de salarizarea personalului. Or, mult hulita coplată face doar vâlvă, nu are cum să vindece putregariul, dacă nu se atacă direct la rădăcina lui!”.