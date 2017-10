„Copilul meu nu are senzaţia de sete!“

Medicul de gardă

„Copilul meu nu are senzația de sete!“

„Dacă-i dai apă, bea, dacă nu-i dai, copilul meu pur și simplu n-are senzația de sete. Are numai trei ani și patru luni, îi plac fructele la nebunie. Mi-e teamă să nu se deshidrateze, mai ales că aleargă foarte mult. Ar putea să-mi spună medicul cum pot să-mi dau seama că apare deshidratarea?” (Viorica Trandafir).v v vEste foarte bine că acordați atenție acestui aspect, apa fiind extrem de importantă pentru organismul copilului. După cum ne-a explicat dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, se pare că nu toți părinții știu că organismul unui copil are un procent de apă foarte ridicat, iar asta determină ca senzația de sete să fie resimțită de multe ori prea târziu, după ce corpul lui deja resimte efectele neplăcute ale deshidratării. Pentru ca să nu ajungă în situația de a se deshidrata, copiii ar trebui învățați de mici să bea apă și atunci când nu simt nevoia sau imediat ce apare senzația de sete. Mai mult, se recomandă să bea și ceva apă în plus după ce și-au potolit setea. De aceea este esențială identificarea semnelor deshidratării, care poate să apară nu neapărat în timpul verii (când, într-ade-văr, din cauza petrecerii multor ore în aer liber, copiii transpiră foarte mult), ci în orice perioadă a anului.Cum se recunoaște deshidratareaCel mai important semn este senzația acută de sete. Însă dacă aceasta nu se manifestă sau copiii, fiind mici, nu o identifică, trebuie urmărite celelalte simptome, respectiv oboseala, apatia nejustificată, gura lipicioasă și uscată, starea de iritabilitate sau confuzie, crampele abdominale. Dacă aceste semnale nu sunt luate imediat în considerație, există riscul ca micuții să se aleagă cu probleme grave. Important! Părinții sau cei care se ocupă de creșterea copiilor trebuie să știe că hidratarea unui copil se face în primul rând cu apă, în niciun caz cu alte tipuri de răcoritoare (desigur, cu excepția cazurilor în care nu dispun de niciun fel de lichid). Tot lor le revine obligația de a-i obișnui pe cei mici să consume apă și alte lichide nu doar vara, ci și în restul anotimpurilor, dar și în timpul și după terminarea unor exerciții fizice solicitante.