Psihologul te ajută

„Copilul meu este insuportabil de agitat!”

Copilul mai mic de trei ani devine nervos și agitat inclusiv din cauza neputinței de a face lucrurile pe care și le-ar dori. Specialiștii nu vă recomandă, în niciun caz, să faceți voi treaba micuțului, pentru că astfel îi transmiteți sentimentul că nu e în stare de nimic, iar el va deveni și mai agitat. „Am o fetiță de trei ani și două luni. Până pe la trei ani, să zic așa, era un copil normal. Ce văd la ea acum nu-mi place deloc: e foarte, foarte grăbită, nu face nimic până la capăt, dacă o rog să-mi aducă o cană cu apă de la chiuvetă, ia cana, face câțiva pași, apoi o lasă pe unde nimerește. Se strâmbă la toți, n-are răbdare să termine cuvintele, e foarte, foarte agitată, iar când e mai obosită nu te mai înțelegi deloc cu ea. A început să se bâlbâie, dă din mâini și picioare în somn, e plângăcioasă rău de tot, e insuportabil de agitată, mi-am pierdut toată răbdarea cu ea. Doctorul de familie mi-a spus că e o perioadă mai agitată și să am răbdare, că se potolește ea până la urmă, dar eu sunt foarte îngrijorată și vă rog din inimă să fiu sfătuită de psiholog, poate o scot din starea asta. Am uitat să vă spun că mai am un bebeluș de două luni, pe care, câteodată îl iubește, altă dată vrea să-l arunce la coș. Mi-e teamă să rămână singură cu el. Am nevoie de ajutorul specialistului și vă rog din suflet să dați curs rugăminții mele. Vă mulțumesc mult” - S. Aldea, 32 ani. Supărările îi agită pe copii Cel mic e mereu agitat sau doar în ultimul timp a devenit de-a dreptul insuportabil? Voit sau nu, psihologul Suzana Dragoș (telefon cabinet: 0723/371487), ne-a explicat că atitudinea incorectă a părinților este una dintre principalele cauze care agită copiii, fără a se înțelege însă că toată vina trebuie transferată numai asupra lor. Pentru a identifica adevărata cauză care-l agită pe copil, specialista vă recomandă, de exemplu, să-l încurajați să deseneze ceea ce-l necăjește. O metodă la fel de eficace ar putea fi și dacă-l stimulați, după modelul desenelor animate, să inventeze o poveste cu personaje imaginare, întrucât copiii se exprimă mult mai ușor la un asemenea nivel. Deficiențele în alimentație induc agitație De regulă, schimbările de orice fel din viața copilului l-ar putea dezechilibra emoțional, însă nu trebuie omis nici faptul că și o alimentație incorectă îl fac la fel de agitat pe copilaș. Diferențe între agitația diurnă și cea noctură În situația în care copilul mic este agitat noaptea, este posibil să nu fi dormit suficient ziua, să fi mâncat prea mult sau să fi băut prea multe lichide înainte de culcare. Adevărata problemă o constituie, însă, agitația din timpul zilei, ale cărei cauze sunt mai degrabă psihologice, decât de ordin fiziologic. „Copilul nu își exprimă supărările așa cum poate să o facă un adult, motiv pentru care dacă are o nevoie nerezolvată, prima manifestare este agitația continuă. Dacă micuțul este deja la grădiniță și pe nepusă masă devine agitat, încercați să aflați prin simple întrebări ce a intervenit nou în programul lui sau dacă s-a simțit cumva stresat de atitudinea educatoarei” – ne-a mai spus Suzana Dragoș, care atrage atenția că, totuși, o stare de agitație moderată este specifică dezvoltării normale a creierului. În cazul copiilor mai mici de trei ani, se poate întâmpla ca agitația acestora să fie determinată de neputința de a face tot felul de lucruri, ca de exemplu imposibilitatea de a reface o jucărie demontată sau de a participa la un joc care presupune anumite abilități pe care el nu le are. Or, în astfel de cazuri, atitudinea părinților este extrem de importantă, obligația lor fiind aceea de a-și încuraja copiii folosind un ton foarte cald. În niciun caz nu li se recomandă părinților să facă ei treaba în locul copiilor, întrucât procedând astfel nu fac decât să le transmită un sentiment de neîncredere, iar reacția celor mici va fi o agitație și mai puternică. Ar mai putea exista și riscul ca unii copii agitați să sufere de sindromul de hiperactivitate cu tulburări de atenție, însă acest diagnostic îl poate da numai specialistul, în urma unei întrevederi cu micuțul… pacient.