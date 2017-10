Medicul de gardă

„Copilul meu e prea mofturos!“

„Cred că a fost gre-șeala mea, mi-am alăptat copilul, care acum are doi ani și patru luni, până la un an jumate. După di-versificare, să te ții mofturi. Știu că e obli-gatoriu să bea lăptic, dar abia reușesc să-i dau un păhărel mic pe zi, și ăla cu scandal. E musai să bea lapte sau e suficient iaurțelul? În schimb, e înnebunit după pâine, paste și pizza. Am nevoie de sfatul me-dicului, nu vreau să-l dau peste cap. Vă mulțumesc!” (Diana Bisturea).v v vNu sunteți singura pusă într-o asemenea dificultate, căci majoritatea copiilor creează probleme odată cu momentul diversificării alimentației. Indiferent de nazurile celui mic, dr. Anca Sima, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed atrage atenția că alimentația corectă a unui copil trebuie să fie și variată, și echilibrată, însă nu restrictivă. Copilul trebuie să mănânce în cantități mici din toate, iar alimentele servite să fie din categoria celor bogate în substanțe nutritive, esențiale pentru creștere.Lactatele, esențiale!Stimată doamnă Bisturea, laptele este extrem de important în alimentația copilului, al cărui consum trebuie să se extindă cel puțin pe durata copilăriei. Practic, un copil e bine să consume cel puțin două-trei pahare cu lapte integral zilnic. Iaurturile și brânzica (telemea sau proaspătă), ca și smântâna (dacă se poate, făcute în casă), nu trebuie consumate în exces. Datorită calciului, dar și al vitaminelor A și D, laptele este considerat o mină de aur pentru sănătatea copilului.Produsele fainoase, consumate cu gri-jă! Cu toate că sunt alimente bogate în carbohidrați și fibre, făinoasele (orezul, pastele, cerealele, pâinea etc.), aces-tea trebuie servite copilului cu mode-rație.