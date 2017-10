„Copilaşul meu nu ştie să râdă!”

Psihologul te ajută

„Copilașul meu nu știe să râdă!”

Și copiii sunt supuși la o serie de stimulări și agresiuni la nivelul lor. Problema este că ei nu prea știu cum să se relaxeze. Tocmai de aceea este nevoie de sprijinul părinților, căci unui copil care a învățat de mic să nu se lase copleșit de emoții îi va fi mult mai ușor să se destindă când va deveni adult. „Am o fetiță de cinci ani și zece luni care este foarte, foarte emotivă. Dacă vreun copil, chiar și mai mic decât ea, o deranjează cu vreo vorbă mai nelalocul ei, începe să plângă. Dacă cineva din desenele ei animate moare sau se lovește în film, ea plânge și e tristă toată ziua. Mai tot timpul e tristă, neschimbată e și în zilele de sărbătoare. Ce mai tura-vura, copilașul meu nu știe să râdă. Citesc această rubrică din ziarul dumneavoastră și m-am gândit că recomandările psihologului îmi pot ajuta copila și familia, că toți suferim din cauza asta. În alte case unde există copii e atâta zgomot și veselie, iar la noi e liniște și tristețe. Îmi doresc mult ca fetița mea să fie mai veselă și zburdalnică, mai ales că în familie nu avem certuri sau necazuri care s-o facă să sufere. Este adevărat că soțul meu are o fire mai închisă, dar el, totuși, râde cu poftă când e cazul. Mă ia groaza când mă gândesc cum va fi la școală! Vă mulțumesc și vă rog să mă scuzați că vă cer atât de multe, dar sunt convinsă că o să mă înțelegeți cât de mult sufăr, ca mamă, din cauza asta!” – L. Mischian, din Mangalia. Copiii - stimulați de mici să fie veseli Pornind de la premiza că relaxarea este o tehnică de învățare a unei stări de bine, psihologul Speranța Băcana a precizat că în timp ce adulții cunosc o asemenea tehnică, lucrurile nu stau deloc așa în cazul celor mici. Din start, trebuie avut în vedere că o serie de stimulări captează energia celor mici încă de la cele mai fragede vârste: televizorul, radioul, zgomotele străzii, țipetele, exigența adulților etc. Potrivit psihologului, copiii sunt obligați să facă față de multe ori unui exces de solicitări și nu reușesc să se concentreze asupra unei activități, fapt care-i afectează negativ. Dacă, însă, este învățat să-și stăpânească emoțiile și energia, copilul va ști să nu se lase copleșit de evenimentele cu adevărat importante pentru el, precum testele sau examenele școlare. El va ști, totodată, să profite de competențele și aptitudinile lui native, chiar dacă ele vor fi afectate de unele emoții. Cu timpul, va conștientiza că pentru a fi fericit este foarte important să se simtă bine cu ceea ce are la un moment dat. Antrenarea imaginației În mod special pentru un copil trist, exercițiile de stimulare a imaginației sunt extrem de benefice pentru schimbarea stării lui de spirit. De exemplu, cereți-i fetiței dumneavoastră, cu mult calm și blândețe, să închidă ochii și să-și imagineze ceva care știți sigur că îi place, cum ar fi un joc sau un peisaj de munte sau de mare. Astfel, veți reuși s-o implicați în acest exercițiu de imaginație, ale cărui efecte bune le veți observa cu siguranță. Relaxarea fizică Indiscutabil, mișcările fizice au locul lor bine stabilit. Învățați-l pe copil să se lase în voia mișcărilor caracteristice personajelor din poveștile lui preferate, căci se va relaxa și se va bucura. Dacă nici după astfel de scheme micuța dumneavoastră nu-și va schimba starea de spirit, specialista vă recomandă câteva ședințe la psiholog.