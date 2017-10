Copilărie furată de o mamă alcoolică

Am scris și cu alte ocazii despre părinți ale căror legături cu sticla de alcool s-au dovedit de nezdruncinat, căci interesul copiilor chinuiți chiar de cei care i-au adus pe lume o cerea. Au existat și situații când încercările de scoatere a minorilor din acest calvar, prin internarea lor într-un centru de plasament, au eșuat , pentru că a fost imposibil de obținut acordul părinților pentru asta. Muțenia-forma de protest a copilei La 41 de ani, Teodora V, din Constanța, este mama a două fete, de 18, respectiv, cinci ani. Cea mare și-a luat câmpii când avea 16 ani. Ionela, în schimb, la vârsta ei, suportă cu stoicism bătăile și amenințările zilnice ale celei care a adus-o pe lume. Vecinii cunosc chinul prin care trece micuța, au mai făcut reclamații pe la diverse autorități, dar de fiecare dată părinții au respins cu vehemență acuzațiile aduse, ca și propunerea internării copilului într-un centru de plasament. De la fetiță, nimeni nu poate să smulgă nici o vorbă, nici bună, nici rea, despre părinții ei. Chiar și atunci când, rezemată de gardul vecinilor, privirile ei trădează faptul că are mari probleme, refuză orice comunicare. Copiii au dreptul la o viață normală Teodora V se isterizează ori de câte ori cineva o avertizează că va fi decăzută din drepturile părintești dacă nu va renunța la alcool. Speriată, cumva, de această perspectivă, câteva zile, renunță la băutură. Apoi, uită de avertismentele vecinilor și se refugiază în licoarea bahică, lăsând copilul de izbeliște: „Nu prea mă pricep la astfel de chestii, dar știu că, pentru a fi internați într-un centru, este nevoie de acordul părinților, dar ei nu vor să audă de așa ceva. Aș dori să știu la cine pot apela, pentru ca această mamă iresponsabilă să fie prinsă de autorități în flagrant, astfel încât să nu-și mai nege la nesfârșit fărădelegile. Culmea este că situația lor materială este destul de bună, iar tatăl fetiței este un om la locul lui, care nu prea știe ce face soția în lipsa lui, iar copila n-are curaj să i se plângă, probabil știe ea de ce!”. Deși neagă acuzațiile, promite că-și va schimba atitudinea! Am încercat să aflăm chiar de la mama fetiței dacă acuzațiile vecinei sale sunt reale. După un moment de derută, a răbufnit: „Nu vreau să mă dați la ziar sau să-mi ia statu’ fetița, că eu țin la ea ca la ochii din cap. Am pierdut-o pe cea mare, nu vreau s-o pierd și pe asta mică. Dar soțul meu lucrează în construcții și câștigă foarte bine. Ne descurcăm cu banii și, zău, ar fi păcat să-mi fie luat copilul, mai ales că nu-i lipsește nimic. După ce mi-a plecat fii-mea cea mare de acasă, este adevărat, mai beau și eu, ca omu’, dar nu mă ating de asta mică, așa cum vecina mea, care nu mă suferă deloc, spune peste tot. Poate să mă urmărească de-acu’ înainte cine vrea, să vadă că am grijă de copil și jur că n-o s-o mai bat niciodată și nici gura pe băutură n-o mai pun!“. Telefoanele copilului abuzat Persoanele care dețin informații despre situații de copii abuzați fizic și emoțional, neglijați, exploatați și a căror viață este pusă în pericol, sunt rugate să formeze numărul de telefon 983, pentru a furniza toate informațiile deținute. Va fi semnalul care va pune în mișcare o echipă mobilă din cadrul Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului Constanța, pentru a face constatări la fața locului și, desigur, pentru a dispune măsurile corespunzătoare de protecție față de copilul aflat în dificultate. Nu închideți ochii în astfel de situații! Statisticile arată că, îndeosebi în familiile măcinate de lipsuri, se înregistrează cazuri de sadism la copii, mutilări, molestări fizice sau psihice, plus cele de natură sexuală. 