Copiii sunt tentaţi să imite scenele violente din filmele vizionate (1)

Copiii sunt tentați să imite scenele violente din filmele vizionate (1)

Cum imitația stă cumva în firea omului, copiii sunt primii dispuși să pună în aplicare scenele violente văzute la televizor, cinematograf sau pe internet, cu consecințe dramatice sau chiar fatale. Ne lăsăm… turmentați de pre-siunile cotidiene, de multe ori mediocre, de show-uri de prost-gust, uitând sau ignorând adevăratele priorități, fie în calitate de cetățeni ai acestei țări, fie, mai ales, de părinți. Iar atunci când la mijloc sunt prinși copiii, lucrurile se complică. De câte ori nu am auzit de părinți care nu acordă suficientă atenție copiilor, din tot felul de motive, unele, pare-se, justificate? Neglijați de familie, din ce în ce mai mulți copii, fie că sunt în vacanță, fie că urmează cursurile școlare, își petrec mai tot timpul în fața calculatorului, navigând pe internet, care abundă în site-uri de socializare online, unde oricine postează orice, fără a avea în vedere și eventualele consecințe. Mai mult, potrivit unor studii recente, violența este nelipsită din aproape toate tipurile de programe și emisiuni TV și chiar peste 60% dintre copii sunt de acord că televiziunile difuzează prea multe scene agresive, unele de o violență extremă. Ei conștientizează că știrile de la anumite ore care prezintă cu precădere crime, jafuri, certuri etc., filmele de acțiune „în care toți se împușcă“, filmele polițiste care arată „cum se ucid oameni“, filmele de groază, emisiunile de tipul reality-show, în care se prezintă și chiar se provoacă certuri, emisiunile în care se urmăresc și se întrețin conflicte, în care se utilizează un limbaj neadecvat, îi afectează negativ. Pe de altă parte, părinții sunt avertizați continuu să nu-și lase copiii nesupravegheați în fața calculatorului sau a televizorului, care sunt surse de inspirație pentru tot felul de nenorociri. Cum imitația stă cumva în firea omului, copiii sunt primii dispuși să pună în aplicare scenele violente vizionate, cu consecințe dramatice sau chiar fatale. În perioada sărbătorilor se accentuează declicurile emoționale Având în vedere pericolul care planează chiar asupra vieții copiilor, urmare vizionării în mod constant a unor programe violente, psihologul Speranța Băcana este de părere că, în general, comportamentul demonstrativ al copiilor nu apare întâmplător, ci în perioade mai încărcate emoțional, cum sunt cele ale sărbătorilor, când se produc declicuri emoționale în fiecare dintre noi, fie copii, fie adulți. Copiii ajung să imite scenele din filme fie pentru că vor să iasă în evidență, fie pentru a-și exterioriza propria stare de neliniște, chiar dacă ei conștientizează că scena din film care le-a dat acest impuls nu este reală. „Nu trebuie să generalizăm pentru că fiecare caz este special și are particularitățile lui. Un copil care, de exemplu, își pune ștreangul de gât fie și pentru a imita o scenă dintr-un film în fața prietenilor, este extrem de fragil emoțional, fragilitate care îl încurajează să pună în act o sinucidere” – ne-a mai spus psihologul, care atrage atenția că nu toți copiii reacționează la fel, indiferent de gradul de agresivitate al filmului vizionat. Violența din filme - periculoasă la orice vârstă Speranța Băcana precizează că scenele de o violență extremă din filme sunt periculoase nu numai pentru copii, ci și pentru adulți, îndeosebi pentru cei care au probleme de imaginație, în sensul că nu pot distinge planul real de cel imaginar, planul actorului de cel al regizorului. Sunt oameni care reacționează diferit chiar și la filmele lacrimogene, nu suntem toți la fel de sensibili. „Prin mersul la film vrei să evadezi puțin din real - ideea este că tu, ca spectator, vii cu emoțiile tale, cu propriile trăiri dintr-o realitate frustrantă și te întâlnești în film cu frustrările unor personaje. Nu toate filmele pot fi la fel de frustrante pentru toată lumea!” - adaugă specialista. Despre... șocurile pe care le produc atât asupra copiilor, cât și a adulților, scenele violente din filme, citiți în ziarul nostru de mâine.