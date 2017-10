„Copiii bolnavi şi răi - un pericol la locurile de joacă!“

SEMNALE

„Copiii bolnavi și răi - un pericol la locurile de joacă!“

Ştire online publicată Joi, 17 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Toți copiii își doresc să țopăie în voie, în compania altor pitici. Iar atunci când se află într-un spațiu dotat cu echipamente de joacă de ultimă generație, bucuria este maximă. Tocmai de aceea, afacerea cu locurile de joacă răspunde acestei nevoi vitale a celor mici, ea fiind salutată și de părinți, care conștien-tizează că, jucându-se în compania unor… pitici sau adulți pe care nu-i cunosc, copilul va câștiga noi prie-teni și își va dezvolta personalitatea. Mai mult, astfel de locuri sunt alese și pentru organizarea unor petreceri dedicate celor mici, părinții fiind astfel scutiți de grija unor asemenea evenimente. Fiind vorba despre o afacere privată, fără intenția de „a judeca” managementul unor aseme-nea activități, mai mulți părinți atenționează asupra unor „nereguli” pe care nu sunt dispuși să le mai tolereze. l „M-am gândit înainte de a vă ruga să transmiteți în ziar semnalul meu. Patron, patron, dar nu poți face chiar toate regulile! O fi afacerea lor, înțeleg că trebuie să câștige din ea, dar dacă nu câștigă și clientul, nu e corect!” - ne-a spus Ariana Preda, al cărei copil, în vârstă de trei ani, a devenit pur și simplu dependent de locul de joacă din apropierea blocului în care locuiește, el fiind supranumit de personal „clientul de bază”. Femeia ne-a povestit că nu se așteaptă la bonusuri din partea firmei și nici nu vrea să comenteze despre tariful practicat, atâta vreme cât este vorba de o opțiune strict personală. Chestiunea asupra căreia dorește să atragă atenția însă este superficialitatea unor angajați: „Chiar și pe praful ăsta, mă refer la criză, din punctul meu de vedere, este inacceptabil să primești la joacă un copil care se vede și de la zece poște cât e de răcit, din moment ce tușește și-i curge nasul ca un izvor. Le-am întrebat pe fete cum e posibil să primească un copil atât de bolnav și, foarte senină, una dintre ele mi-a spus că pur și simplu n-a observat că e răcit, apoi a înjurat-o pe maică-sa. Am crezut că e o întâmplare, dar pe parcurs mi-am dat seama că, răciți sau nerăciți, copiii au liber acolo. Am vrut s-o reclam la patron, dar m-am răzgândit. Pedeapsa mea e că n-o să mai duc acolo copilul. Mai mult, le-am spus și altor prietene să ocolească locul”. l „Nu-i înțeleg pe patronii care au preț unic la un loc de joacă, fie el și superdotat. Și ce preț? 35, chiar 40 lei! Cred că sunt foarte puțini părinți care-și lasă copiii acolo o zi întreagă, e vorba și de ce mănâncă în timpul ăla. Mi-am permis să-i propun patronului că ar fi mai bine să facă un tarif pe oră, dar s-a uitat de sus la mine. Nu înțeleg atitudinea asta, la ce concurență e în oraș!” (Daniela Marcu, 34 ani). l „Eu am o cunoștință care și-a deschis un loc de joacă, e mare materialistă, o interesează doar banii, iar mâncarea pe care o servește la zilele onomastice e o bătaie de joc, făcută de cineva acasă. Coincidență sau nu, copilul meu s-a deranjat la stomac după o aniversare serbată acolo. Probabil că investiția costă mult, toate jocurile alea sunt scumpe și trebuie să-și amortizeze cheltuielile. Dar ce explicație poate să mai fie și asta?” (Ana Teodor, 38 ani). l „Știu că nu poate nimeni să-l oblige pe patronul unui loc de joacă dintr-un mare supermarket constănțean să aibă tarif pe oră, nu pe o zi întreagă, dar pe copiii răciți, răgușiți, care tușesc sau le curge nasul, are voie să-i primească? Cum vine asta, eu îl trimit sănătos la locul de joacă și mi se întoarce bolnav? Cred că se forțează nota. Eu am lângă casă un loc de joacă și e cinci lei ora. După aia, plătești în funcție de cât stă copilul acolo, poți să stai și tu, să-l supraveghezi” (Diana Crișan). l „Eu mi-am dus copilul un an de zile la un loc de joacă din apropierea blocului. Am renunțat după ce a început să vină și un băiețel rău, foarte bine dezvoltat. Supraveghetoarele erau speriate, îl știau de cal breaz și cu toate astea îl primeau. Patronul mi-a spus că nu-și permite să-i discrimineze, dar că supraveghetoarele ar fi fost pe fază. Păi cum erau pe fază dacă mulți copii plecau bumbăciți? L-am dus la alt loc închis și a făcut prima viroză. Am rărit vizitele și acolo. Copiii bolnavi și răi și părinții indiferenți sunt un pericol la locurile de joacă!” (Mihaela Coman, 36 ani).