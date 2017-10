Psihologul te ajută

Copii de familie bună, atitudine... de mahala

De regulă, comportamentul și limbajul copiilor sunt o copie în devenire a adulților familiei.Ca pe vremea… domnului Goe sau chiar mai rău decât atât, și în ziua de azi, când spoiala de civilizație în purtare și limbaj sunt din ce în ce mai prezente și la nivelul familiei, cei care au de suferit sunt copiii. În aceste condiții, nu e de mirare de ce inconștiența celor „de familie bună” va transpare în gesturile și vorbele celor mici. Dacă toți ai casei perseverează pe aceeași linie, copilul va avea mari probleme pe măsură ce crește, existând riscul să fie marginalizat. Din fericire, când, printre adulții acestor familii există și persoane care înțeleg gravitatea situației, copilul are toate șansele să fie adus pe calea cea bună. Acesta este și semnalul pe care a dorit să-l dea astăzi o cititoare statornică a ziarului nostru.„Copiii mei au crescut în sărăcie, dar acum s-au ajuns, bravo lor. Și-au luat și neveste mai parvenite ca ei, care habar n-au să-și educe copiii. Ele înjură și vorbesc vulgar la cafele, că altă treabă n-au, la banii lor și-au angajat menajere, iar alea mici fac la fel, ba sunt și încurajate... Mai rău e că își înjură colegii de clasă, scot limba la învățătoare și se laudă cu banii. Dacă erau băieți, mai era cum era, dar toate sunt fetițe. Nici băieții mei nu sunt deranjați, se amuză, ei cred că, în ziua de azi, cu bani mulți rezolvi totul și că educația e pentru săraci. Pe mine nu mă ascultă nimeni, dar poate că părerea unui psiholog despre greșelile pe care le fac o să-i pună pe gânduri măcar pe băieții mei, dacă pe nurori, nu. Ce vină au niște fetițe de 7-8 ani că părinții lor gândesc așa? Ăsta e motivul pentru care m-am adresat ziarului „Cuget Liber“ și îmi cer scuze, nu înțeleg ce plăcere simte un părinte care se dă de familie bună când copilul lui vorbește ca la mahala și, pe deasupra, mai e și fetiță!”.v v vPotrivit DEX, a parveni înseamnă a ajunge, fără merite deosebite, prin mijloace neoneste sau printr-un concurs favorabil de împrejurări, la o bună situație materială, politică sau socială; a pătrunde într-o pătură socială înaltă. Mai pe românește, a se ajunge. Iar când banul devine o carte de vizită, potrivit psihologului Speranța Băcana, și atitudinea omului se poate schimba radical. În aceste condiții, nu e de mirare de ce a apărut termenul de „beizadele” pentru copiii celor care trăiesc sub domnia banului. Însă, dincolo de consistența portofelului, atâta timp cât trăim în societate, dacă nu-i respectăm pe cei din jur, vom avea serios de suferit, deopotrivă adulți și copii.Cât privește apetitul unor părinți de a-și încuraja copiii să vorbească vulgar, psihologul spune că este o greșeală de neiertat. Pe de altă parte, nu doar în familiile parvenite se întâmplă astfel de lucruri, pentru că orice copil poate să audă cuvinte urâte și pe stradă, și la grădiniță, și în propriul cămin. Or, dacă tu, părinte, mori de râs ori de câte ori copilul pronunță o înjurătură, un cuvânt obscen sau nepotrivit, nu faci decât să-l încurajezi să-l folosească și mai des, psihologii considerând această atitudine catastrofală.Influențele vârsteiDacă la 4-5 ani, acest gen de limbaj este doar o încercare de a copia comportamentul părinților și o formă de exprimare a curiozității față de cuvintele necunoscute, lucrurile se vor complica și mai mult de la 7-8 ani, când nu mai poate fi vorba despre neștiință sau curiozitate, întrucât copiii știu deja ce înseamnă un cuvânt obscen sau o înjură-tură. În schimb, apare obișnuința, dorința de a se încadra într-un tipar, de a părea matur. O educație normală, primită într-o familie normală, responsabilă este suficientă pentru ca și un copil mare să-și dorească să renunțe la cuvintele inter-zise. Iar dacă părinții nu conștientizează aceste lucruri, copilul va considera firească atât propria atitudine, cât și pe cea a părinților. Necazurile se vor declanșa însă în relațiile cu cei din jur, care nu se vor arăta dispuși să fie tratați în acest fel. O soluție ar fi ca părinții să accepte, în fața copilului, că și oamenii mari greșesc, însă și greșelile se pot ierta și să-l ajute pe copil să înțeleagă că dacă vor înjura în stânga și-n dreapta, nu se vor mai bucura de atenția și respectul nimănui, oricât de mulți bani ar avea în buzunar.