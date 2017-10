Medicul de gardă

Convulsiile febrile

„Am avut cu primul copil probleme după vaccinuri, făcea convulsie, însă era bebeluș, dura puțin. Al doilea băiețel are doi ani, nu i-am făcut niciun fel de vaccin în ultimul timp, însă mi-a făcut o convulsie de am zis că se sufocă. Este normal așa ceva la vârsta asta?” (Clara Dragomir).v v vConvulsiile febrile sunt specifice, de regulă, sugarului, însă nici copilul mic nu este ocolit. Potrivit explicațiilor medicului specialist pediatru Chirața Blacioti, din cadrul Clinicii Homeomed, acest gen de convulsii apare când temperatura depășește 38 de grade, iar febra nu se datorează unei infecții a sistemului nervos central. Într-adevăr, convulsiile durează puțin, maximum un sfert de oră. Nu este cazul să vă faceți griji atât de mari, întrucât există situații când prima criză de acest fel survine în al doilea an de viață al copilului, putând fi și ultima. Pe de altă parte, practica a dovedit că patru din zece copii care au avut convulsii febrile se vor confrunta din nou cu această problemă, deși riscul depinde numai de copil. În timpul convulsiei, pielea este palidă, iar pentru scurt timp se poate albăstri, iar copilul își pierde cunoștința.CauzeÎn afară de creșterea rapidă a temperaturii corporale, o altă cauză a convulsiilor febrile poate fi dată de o predispoziție genetică a copilului. Un alt factor de risc pentru convulsii sunt și de-sele infecții acute ale căilor respiratorii (rinofaringită, otită medie etc.). Și nu în ultimul rând, unii copii pot suferi de convulsii febrile după admi-nistrarea vaccinului împotriva rubeolei, rujeolei și oreionului. Ideal ar fi ca medicului pediatru să-i fie explicate la timp aceste manifestări ale copilului.