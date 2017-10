Contractul de muncă, "mătrăşit" după angajare?

Contractul de muncă, "mătrășit" după angajare?

„După niciun an de când m-am angajat, am fost che-mată să semnez un act adițional cu o groază de modificări la contractul individual de muncă. Mi s-a spus că dacă vreau bine, dacă nu, găsesc ei… E normal să se mătrășească un contract după cel-am negociat altfel?” - în-treabă Claudia Lemnaru.v v vDupă cum ne-a explicat Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, legislația muncii nu permite „mătrășirea” unui contract individual de muncă după cum apreciază, la un moment dat, angajatorul, chiar dacă motivele invocate ar fi justificate. Însă, orice angajator are dreptul să modifice un contract semnat de angajat după cum a fost negociat la momentul încadrării, dar numai dacă vizează următoarele aspecte: durata contractului; locul muncii; felul muncii; condițiile de muncă; salariul; timpul de muncă și timpul de odihnă.De altfel, orice modificare a unuia dintre elementele din CIM impune încheierea unui act adițional la contract,într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării. Atenție, excepție fac situațiile în care modificările cu pricina sunt incluse în legislație!