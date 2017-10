Contract pe bune sau o "glumă proastă pe bani europeni"?

Cu toate că încă din luna august a.c. au absolvit un curs de formare profesională finanțat din Fondul Social European pe baza unui contract care prevede o subvenție de 2.550 lei pentru fiecare cursant, cei 130 de absolvenți constănțeni reclamă că nu și-au primitnici până astăzi banii. În plus, responsabilii contractului „sunt de negăsit, parcă au intrat în pământ!“.Totul a început în luna martie a.c., când oamenii susțin că au fost contactați telefonic de Ni-colae Costel (care s-a prezentat managerul acestui proiect euro-pean) și întrebați dacă doresc să beneficieze de niște cursuri de formare profesională gratuite, cu acordarea unei subvenții de 2.550 lei. Apoi s-au prezentat în incinta Port Constanța, la Școala Portu-ară, unde s-au desfășurat cursu-rile de „Operatori introducere, validare și prelucrare date” (școla-rizarea a început în martie și s-a terminat în luna august a.c.). Cursanții susțin că abia după terminarea cursului, mai exact înainte de examenul final, au semnat și contractele „antedatate 17 martie 2012, precum și actul adițional conform căruia trebuia să primim subvenția. În august am susținut examenul de promovare și am obținut un certificat de calificare profesională, care ni s-a dat abia pe 10 noiembrie, într-un bar de pe b-dul Tomis”.Cursurile în discuție se înca-drează în proiectul „Calificare la standarde europene”, prin contract finanțare nr. POSDRU/108/2.3/G/83277, contract ale cărui obligații sunt asumate, potrivit documentelor depuse la redacție, de Patronatul Național Român și Filiala Județeană Călărași.Neprimind banii cuveniți, oa-menii au încercat să ia legătura, în nenumă-rate rânduri, cu părțile implicate prin datele de contact înscrise chiar în contractul de formare profesională, însă nu le-a răspuns nimeni. „În acel bar, domnul Ni-colae Costel, care a venit însoțit de doi romi, ne-a comunicat că nici ei nu au primit niciun ban, că titularul con-tractului, Viorel Folea, reprezentantul Patronatului Român - Filiala Călărași, este paralizat și nu mai poate semna etc. etc… Consi-derăm că este o metodă de intimidare și dorim să se păstreze confidențialitatea persoanelor care s-au prezentat la Cuget Liber. Ajutați-ne să aflăm dacă e un contract pe bune sau o glumă proastă pe bani europeni?”).„Nu avem nicio legătură cu proiectul!“Brândușa Costache, din cadrul Patronatului Național Român, ne-a spus că instituția pe care o reprezintă nu are nicio legătură cu acest proiect, răspunzătoare de corecta lui derulare fiind Filiala Județeană Călărași: „Într-adevăr, noi avem o filială la Călărași cu personalitate juridică, deci are dreptul să desfășoare activități conform statutului și răspunde pentru felul cum le derulează. Ei au accesat fonduri pe alt domeniu, noi nu avem nicio legătură, dar știm că au un proiect din fonduri europene cu o firmă din Con-stanța. O să le transmit eu să vă caute la redacție, dacă dum-neavoastră nu vă răspund!”. Din păcate acest lucru nu s-a întâmplat încă.„S-au făcut tot timpul plăți!“De la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) ni s-a confirmat, de asemenea, că răspunzător de această situație este „beneficiarul programului”, respectiv Filiala Județeană Călărași a Patronatului Național Român. Cât privește plățile reprezentând acele subvenții, am fost asigurați că acestea s-au făcut în permanență. Având în vedere că reprezentanții filialei Călărași nu au putut fi contactați nici de cursanți, nici de ziarul nostru, deși s-au făcut nenumărate demersuri în acest sens, recomandarea este ca grupul de cursanți să depună o sesizare la AM POSDRU, cu sediul în București, în Strada Scărlătescu nr. 17-19: „În primul rând, ar trebui să se deplaseze personal la filiala din Călărași, dar dacă nu reușesc și nu reușesc să ia legătura cu ei, cei în cauză pot să depună o sesizare la AM POSDRU”.OPC-ul a intrat pe fir…Considerând că ceva ar fi putred în acest caz, cursanții au depus o reclamație și la OPC, care le-a transmis că a direcționat sesizarea către Comisariatul de Protecția Consumatorului Călărași, având în vedere că filiala Patronatului Național Român care s-a ocupat de organizarea acestor cursuri are sediul în acest oraș.Vom reveni.