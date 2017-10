Medicul de gardă

Consult medical, prin telefon sau online?

„Lumea e tare ocupată în ziua de azi, părinții nu-și mai văd capul, trebuie să facă bani, nevoile copiilor sunt din ce în ce mai mari, dar și pretențiile... Eu am doi copii și o țin într-o alergătură, am un magazin. Cel mic e tare bolnăvicios și mi-am făcut obiceiul să vorbesc cu doctorul de fami-lie prin telefon, îi spun despre ce e vorba și îmi recomandă ce pastile să-i dau. Ultima dată m-am dus la consult, pentru că nu se simțea bine, iar doctorul mi-a reproșat că nu era cazul să mă de-plasez la cabinet, putea să-mi spună ce sirop să-i dau și la telefon. Este corect să fii tratat în felul ăsta de un doctor? O fi la modă în ziua de azi să rezolvi multe prin telefon sau prin internet, dar un consult medical nu cred că e normal să se facă în felul ăsta!” (B. Vasilică).v v vEste adevărat că trăim în era internetului, însă când este vorba despre probleme de sănătate, acestea nu pot fi rezolvate… prin corespondență decât dacă este vorba despre chestiuni minore. Mai mult, dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, atrage atenția că un răspuns corect al medicului la starea pacientului depinde, în foarte mare măsură, și de seriozitatea cu care se completează fișa medicală. Sunt situații când medicul nu are destule informații pentru a-și forma o imagine completă și corectă asupra cazului relatat la telefon sau printr-o adresă de e-mail și se impune o întrevedere cu pacientul.În plus, nu toate afecțiunile se pretează la un așa-zis consult on-line din simplul motiv că există multe boli care au cam aceleași simptome. Așadar, și din acest motiv, este nevoie de prezentarea la medic, cu atât mai mult când este vorba despre copii.