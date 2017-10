„Constănţenii nu merită o căldură mai ieftină?”

„Constănțenii nu merită o căldură mai ieftină?”

Ştire online publicată Luni, 17 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ana Stelea înțelege problemele pensionarilor cu pensii modeste, și părinții ei se află în asemenea situație. Dar când vine vorba despre prețul exorbitant al gigacaloriei la Constanța, nu mai înțelege de ce primăria nu subvenționează gigacaloria după exemplul celorlalte primării din țară?„Suntem părinți, avem doi copii la școală, depășim cu câțiva lei baremul pentru subvenție și, drept urmare, nu o primim. Eu cred că domnul primar ar trebui să se gândească și la noi, nu doar la mașina de vot, adică pensionarii, pentru care am, dealtfel, un respect deosebit”.De aceeași părere este și un alt cititor al ziarului nostru (s-a prezentat Geo), care consideră că primarul Constanței subvenționează în mod special o anumită categorie (pensionarii), din rațiuni electorale: „Nu am nimic cu această categorie, dar mulți tineri au venituri cu mult mai mici ca aceștia. Exemplu este faptul că pensionarii care au pensie mai mică de 800 lei au gratuitate pe mijloacele de transport și primesc pachete cu alimente, iar majoritatea tinerilor au salariul net sub această sumă și nu primesc nimic. Cel mai corect ar fi ca populația să plătească o gigacalorie mai ieftină. Cei care câștigă mai mult sunt impozitați mai mult, așa că tot ei plătesc aceste pomeni. Nu este corect ca și utilitățile celor cu venituri mai mici să fie plătite tot de aceștia. Constănțenii nu merită o căldură mai ieftină?”.Debranșările, o aventurăAvând de vedere cât de stufoasă este procedura debranșării de la sistemul centralizat de încălzire, Ileana Arghir propune ca instituțiile abilitate ale statului să se implice în această chestiune: „Nici dacă vrei să faci o centrală nucleară nu-ți trebuie atâtea hârtii, aprobări din stânga și din dreapta… tot felul de chichițe, pentru ca până la urmă tot să nu reușești să te rupi de Radet. E un abuz, din punctul meu de vedere, care trebuie analizat la niveluri mai înalte ale statului! Înțelegem că trăiesc pe banii noștri, dar dacă ne vor de clienți, să nu se mai arunce la prețuri insuportabile. Mai bine înghețăm în apartamente, decât să le pierdem din cauza datoriilor”. (F.Z.)