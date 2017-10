Constănţeni, primăria vă urează „Asfalt plăcut!“

VOX POPULI

Constănțeni, primăria vă urează „Asfalt plăcut!“

Copaci sănătoși tăiați în funcție de interese, zone verzi transformate în parcări improvizate, parcuri mutilate, trotuare pline de mașini parcate în toate direcțiile, autobuze „puturoase și inconfortabile”, rigolele de pe marile bulevarde pline de bălării - cam asta oferă Constanța la această oră. „Cum ați putut comite așa o crimă?“ Mai mulți cetățeni care locuiesc în zona Abator, lângă părculeț, s-au deplasat special la redacție pentru a-i întreba și prin intermediul ziarului nostru un singur lucru pe cei care au tăiat fără milă o minune de castani sănătoși: „Cum v-a lăsat sufletul să comiteți așa o crimă?”. Oamenii deplâng, la propriu, faptul că pomii care se aflau chiar în fața clădirii fostului ICH confereau zonei un aspect deosebit, protejându-i de poluare și de soarele din ce în ce mai arzător, au fost rași fără milă în dimineața zilei de luni, 31 mai. Ei sunt din ce în ce mai revoltați că trăim într-un oraș în care spațiul verde, în loc să fie protejat, este distrus. Acceptă că sunt zone în care arborii trebuie tăiați din cauza stării de degradare și a pericolului pe care îl reprezintă, dar nu pot acorda circumstanțe atenuante primăriei că nu plantează alți pomi în locul celor tăiați. Mai mult, nu mai sunt dispuși să tolereze ca spațiile verzi să fie distruse, iar în locul lor să se improvizeze parcări „pentru două, trei mașini, în funcție de pile. Să facă, domnilor, măcar o parcare subterană în Constanța, și apoi o să le dau voie să distrugă tot ce-i verde în orașul ăsta! Constănțeni, fiți pregătiți, primăria vă urează «Asfalt plăcut!»” (A. Gheorghe, 46 ani). Un alt locatar din zonă are informații că „fosta clădire a ICH-ului a fost luată de nu știu cine, care sigur sughiță dacă nu are și loc de parcare în față, altfel nu se explică de ce s-au apucat să taie pomii! Dar chiar dacă n-ar fi așa, nimeni nu are voie să taie copaci sănătoși! Ne-am săturat de betoane în orașul ăsta! Unde trebuie să se toarne asfalt, nu se toarnă! Uitați-vă în ce hal arată trotuarele! Aș vrea ca primăria, prin postul preferat de televiziune, să ne informeze și pe noi, cei din zonă, de ce a permis așa ceva, dacă a permis, iar dacă pomii s-au tăiat fără aprobare, atunci să ne spună cum i-a sancționat și să-i oblige pe criminali, că asta sunt, să replanteze alți pomi în locul celor tăiați. N-ar fi așa de greu, dacă s-ar respecta regulile în orașul ăsta de toată lumea, nu doar de oamenii simpli, care cum sunt prinși în nereguli, cum sunt amendați!” (Floriana H., 39 ani). Să nu se mai atingă de parcuri! l „La fel au tăiat și anul trecut din părculețul de la Abator, au lăsat niște tufe, iar acum au devenit niște bălării rușinoase. Nu am mai răbdat și am crezut că e și de datoria mea să atrag atenția, măcar cei care au făcut-o să-și primească pedeapsa. După mine, a omorî niște copaci sănătoși doar pentru că le strică unor privați socotelile este egal crimă și aștept să se ia măsuri” (F. S., 41 ani) l „Sper ca o țară întreagă să vadă cum Primăria Constanța distruge încet, dar sigur, unicul parc din orașul ăsta, și mă refer la Tăbăcărie. Citeam recent în ziarul dumneavoastră că un alt apropiat al primarului are aprobare să deschidă o afacere în Tăbăcărie. Păi, alt loc nu găsea acest domn? Mai avem Protecția Mediului în oraș? Sau și ei sunt de părere că mai plăcut decât orice petic de verdeață e asfaltul?” (Mircea Stareț, 37 ani) l La felul cum este desfigurat Parcul Tăbăcărie, Liviu și Elena Arec se tem că, în curând, vor ieși la o plimbare cu mașina în acest loc: „Păcat, se pare că ne îndreptăm spre nicăieri și nu știm să ne protejăm frumusețile naturii, atâtea câte ne-au mai rămas. Se grăbesc să taie pomi sănătoși, la începutul lunii au tăiat unul și lângă barul Melody din Mamaia, s-au grăbit să dea aprobare să mai radă și din Tăbăcărie, vor să ne sature cu asfalt, că tot e criză! Cred că ăștia de la primărie nu se mai fac bine niciodată!”. În ce situații considerați oportună tăierea copacilor sănătoși, dragi cititori?