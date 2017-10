Constănţeanul debusolat…

Constănțeanul debusolat…

Din start, ing. Dorina Mantale a ținut să precizeze că nu este împotriva animalelor, dimpotrivă, le iubește, însă nimeni n-o poate convinge că oricât de inteligente și plăcute ar fi necuvântătoarele, ca și companie, ele pot înlocui un suflet de om: „Observ, în jurul meu, de ani buni, că pentru unii dintre noi, un animal de companie poate să țină bine mersi locul prietenilor sau chiar al rudelor. Cunosc cupluri de tineri care se plâng că nu sunt pregătite să aibă un copil, dar nu pot să trăiască fără un animal de companie de mii de euro... Ba, animăluțul are și pagină personală pe Facebook... Întâlnesc pentru prima oară în parc sau la plimbare persoane care vorbesc despre câini, pisici etc. ca despre copilul lor. Am rămas uimită când o cunoștință m-a invitat să-mi facă cunoștință cu fetița ei, care nu era altceva decât o pisicuță, într-adevăr, o superbă aristocrată... Mi-a spus că a fost deprimată în ultimul timp, iar medicul i-a recomandat compania unei pisici, chipurile, ele ar fi cei mai buni terapeuți în asemenea situații. Sunt total debusolată... Păi, dacă tot e la modă terapia cu animale, mă aștept ca, mâine-poimâine, pe lângă rețeta cu medicamente, unii medici să ne... prescrie și animale de companie”.