„Constanţa nu are faţă de oraş turistic!”

VOX POPULI

„Constanța nu are față de oraș turistic!”

Când au aflat că se intenționează ca durata sezonului estival să ajungă la minimum cinci luni, față de trei luni cât era până în acest an, constănțenii s-au bucurat la gândul că și orașul lor, nu doar stațiunea Mamaia, va fi pregătit „altfel” pentru a-și întâmpina oaspeții. „Măcar de dragul turiștilor, nu al nostru, mă gândeam că primăria se va strădui să facă din Constanța un oraș mult mai primitor și mai... înflorit. Dar m-am înșelat. Mamaia, da, arată frumos, dar se uită că toți turiștii vizitează Constanța – și nu doar atunci când plouă, și în mod special zona peninsulară, faleza Cazino. Că se crucesc cum arată ele, este o poveste care nu-i interesează pe edilii noștri!” (Silvia Murat, din Constanța). Cititorii noștri mai speră însă că repetatele lor semnale vor aprinde, în cele din urmă, „scânteia entuziasmului de a aduce puțin romantism nu doar în stațiunea Mamaia, ci și pe drumurile care duc spre mare” (Marina Alexe, din Constanța). Câini vagabonzi cu… domiciliul stabil în Gara CFR An de an, înainte să se dea startul sezonului estival, Constantin Zaharia, din Constanța, a observat că autoritățile locale se întrec în promisiuni și asigurări că totul ar fi pregătit ca la carte. Cititorul nostru a simțit, de multe ori chiar pe propria piele, că nu este așa: „Despre Gara Constanța, nu știi ce să crezi! E șantier de construcții sau de renovare? Ca să nu mai vorbesc de viteza trenurilor, care de la Constanța la București fac între patru și șase ore! Că peroanele nu arată bine, e o problemă, însă durerea cea mai mare este că, la sosire, turiștii fac cunoștință cu patrupedele pensionare cu domiciliul stabil în gară. Eu cred că măcar în acest loc hingherii și-ar putea face treaba pentru care sunt plătiți din banii noștri”. Inși dubioși - prezențe eterne în zona gării George Horia, Alexandra Morar și Liviu Ion, din Constanța, impută autorităților că... nu curăță perimetrul din preajma gării, atât de important nu doar în perioada sezonului estival, de tot felul de instruși care-și fac veacul aici: „Îi găsim pe peron, în stațiile de transport public, foarte atenți la genți și buzunare. Știu că toată lumea are voie să circule liber, însă le-aș propune polițiștilor să pună niște camere de luat vederi, dacă e posibil, în aceste locuri, căci cu siguranță vor avea surprize neplăcute și vor fi ajutați în munca lor”. Înțelege că este vară și trebuie monitorizat mai ales litoralul, însă, din punctul de vedere al cititorilor noștri, această zonă este piatra de hotar a Constanței („Nu uitați că… peștele de la cap se împute!”). „Hingherii își merită lefurile?” Este o întrebare la care cititorii noștri Diana și Valeriu Voica, din Constanța, așteaptă răspuns de multă, multă vreme: „Locuim în zona Pescărie și am tot reclamat, și la dumneavoastră, și la primărie, că la capătul liniilor RATC 40 – 102, și noi, localnicii, și turiștii, suntem întâmpinați de o haită de patrupede, veterane în zonă, la care hingherii se pare că au alergie. De fiecare dacă când am reclamat la Adăpostul de câini din Constanța ni s-a promis că se rezolvă. Credem că ar fi mai cinstit să ni se spună că această situație este scăpată de sub controlul hingherilor, iar ei să demisioneze. Dar se vede treaba că la noi proverbul comunist «Timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim!» funcționează din plin! Îmi este rușine de turiștii străini care nu înțeleg cum este posibil să existe animale fără stăpân, care suferă de foame și de sete, iar autoritățile rămân insensibile”. Criză și de… umbră! Deși speciile de arbuști ornamentali plantate pe marile bulevarde ale orașului dau un aspect exotic zonelor respective, Mariana Dinu, din Constanța, apreciază drept neinspirată această inițiativă a edililor: „Acești pomișori arată chiar drăguț, sunt micuți și exotici. Problema este că ei nu fac pic de umbră. De exemplu, în zona Casei de Cultură a Sindicatelor e o criză mare de umbră. Eu m-aș mulțumi dacă măcar din loc în loc s-ar planta și câte un arbore care, peste câțiva ani, să ne bucure cu umbra lui și să mai ajute la depoluarea orașului. E așa de greu să se țină cont și de dorința noastră? Probabil că sunt firme interesate de această afacere, dar cu respectul față de contribuabili cum rămâne?”. Dumneavoastră, dragi cititori, cum evaluați aspectul orașului Constanța la această oră? Aveți ceva de imputat edililor care-l păstoresc pe banii noștri?