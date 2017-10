CONSTANŢA, năpădită de bălării!

10

bai cretinel, unde am scris eu ceva IN FAVOAREA LUI BOC SAU PDL? DE ALTFEL ESTI DEPASIT DE SITUATIE CACI BOC A FOST SCOS DIN CARTI...Zi-mi si mie idiotule, ce vrei sa fac sa injur pedeleul ? ca sa nu repeti placa ridicola cu pdl si dobibocii?ba retardule nu sunt de la pdl, ,nu sunt pro BASESCU(daca repet asta de 100 ori intelegi,cap patrat pesedist ce esti?''Mai " e " DobiBoci!!!'')nu sunt de la pdl, ,nu sunt pro BASESCU(daca repet asta de 100 ori intelegi,cap patrat pesedist ce esti?''Mai " e " DobiBoci!!!'')nu sunt de la pdl, ,nu sunt pro BASESCU(daca repet asta de 100 ori intelegi,cap patrat pesedist ce esti?''Mai " e " DobiBoci!!!'')nu sunt de la pdl, ,nu sunt pro BASESCU(daca repet asta de 100 ori intelegi,cap patrat pesedist ce esti?''Mai " e " DobiBoci!!!'')nu sunt de la pdl, ,nu sunt pro BASESCU(daca repet asta de 100 ori intelegi,cap patrat pesedist ce esti?''Mai " e " DobiBoci!!!'') Nu trebuie sa fii de la pedelisiti ca sa vezi realitatea sinistra a CONSTANTEI de care au scris foarte multi jurnalisti.. Constanța s-a extins foarte mult în ultimii ani. În zonele de la așa-zisa periferie acum sunt adevărate cartiere rezidențiale. Case dintre cele mai răsărite, care au costat milioane de lei, se înalță mărețe, cu ferestre mari, să intre soarele și sănătatea. Dar în cartierul Baba Novac Nou priveliștea din vilele cochete este un câmp plin cu gunoaie și cadavre de animale. Pe alocuri gunoaiele sunt mari cât casa. Mii de constănțeni din zona Baba Novac Nou trăiesc un coșmar zi de zi. S-au mutat la casă nouă, dar nu se pot lăuda că au o viață liniștită. Chiar în apropierea caselor lor se întinde o groapă ilegală de gunoi, iar imaginea nu este deloc plăcută. Împrejmuit de blocuri și case noi, cochete, terenul de pe prelungirea străzii Barbu Ștefănescu Delavrancea ar putea face cu ochiul oricărui investitor. Deocamdată însă e al nimănui și al tuturor. Al tuturor gunoaielor și câinilor care și-au găsit hrană și adăpost aici. Vizavi este centrul de Educație Incluzivă „Albatros”, unde zilnic vin sute de copii. De cealaltă parte, sunt blocuri, zeci de apartamente cu vederea spre groapa de gunoi. Iar în partea opusă sunt multe case noi, unele încă în construcție. Imediat lângă terenul respectiv este un altul, îngrădit cu gard de sârmă și păzit de gardieni. „Stăm aici ca nu cumva să fure stâlpii de la gard și sârma. Vin țiganii și trag de tot ce găsesc ca să vândă. Terenul este al Primăriei, spun că aici o să aducă containere pentru locuit. Până atunci păzim zi și noapte”, ne-a spus Traian Solomon, paznicul. Deși conform spuselor omului, în zonă este în permanență un gardian, nu se știe cum, în mod miraculos, mormanele de gunoaie cresc pe zi ce trece. Vin cu căruțele și chiar cu dubele și descarcă resturi de materiale de construcții, gunoaie de tot felul, dar și cadavre de animale. Cadavre de animale devorate de câini „Alaltăieri au adus niște țigani un cal mort. Vin cu căruța, îl acoperă cu cartoane, țoale, ce au, ca să nu se vadă și îl aruncă aici. Noroc că e frig și nu miroase acum. Este inadmisibil așa ceva. Suntem totuși în Constanța”, ni s-a plâns un locuitor al cartierului de vile. Într-adevăr, doi pași mai sus, chiar lângă aleea de acces către case, zace un cap de cal. Alături se văd coastele goale, roase de câini. Lângă ele stă de pază un cățel ce mârâie când ne vede apropiin- du-ne. În spatele lui, la câțiva metri este și pielea calului. „Vedeți ce este aici. Trec copiii pe aici zi de zi și văd așa ceva. Se îngrozesc. Îi mai atacă și câinii. Primăria nu a făcut absolut nimic pentru noi. Absolut nimic. Drumul este de țară. A rămas doar cu piatra pe care am pus-o noi, vecinii, când am început să ne construim casele”, ne-a strigat din mașină un alt locuitor din zonă, în timp ce trecea pe lângă cadavrul devorat. Gunoaie cât casa Câțiva metri mai în spate, casele cochete aproape că nici nu se văd de munții de gunoaie. Se văd tot felul de resturi, iar vântul flutură pungile prinse printre ele. Deja au început să creas-ă buruienele peste ele. „A fost bine atunci când a nins. Era totul alb, nu se mai vedea toată mizeria asta. Am simțit și noi că suntem în civilizație, nu într-un focar de infecție”, ne-a mai spus bărbatul.

DobiBocii,care si-au dat cu parerea mai sus,nu sufla nicio vorbulita ca ,orasul C-ta a primit Zero barat lei de la BoK,prioritatile au fost altele...