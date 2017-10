Consilierea alegătorilor şi participarea obligatorie la vot

Pentru stoparea… anormalităților politice, oamenii propun:

Ordonanțele de Urgență sunt o practică frecventă și agreată de guvernanți, pentru că în felul aces-ta au posibilitatea să dea legi după cum le dictează interesele. Aida Morariu, Monica Turcu, D. Gheorghe și C. Aldea, din Constanța, observând excesul de zel al Guvernului din ultima perioadă în emiterea a tot felul de legi, îi propun primuluiministru să aibă în vedere și o Ordonanță de Urgență care să legifereze obligativitatea participării la vot a tuturor cetățenilor cu acest drept. De asemenea, cer reprezentanților autorizați ai societății civile să se ocupe serios de consilierea alegătorilor în perioada care a mai rămas până la alegeri. l Având în vedere că în Constituția României, la art. 47 - Nivelul de trai, scrie clar că „Statul român este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent“, Aida Morariu - 31 ani, din Constanța a ajuns la concluzia că majoritatea cetățenilor care introduc în urnă buletinul de vot nu știu ce înseamnă un trai decent: „Dacă statul este obligat prin legea de căpătâi a unei țări - Constituția, să acționeze în așa fel încât să nu existe muritori de foame, eu cred că toți cetățenii care, deși primesc ajutoare sociale nu reușesc, nici pe departe, să ducă un trai decent, ar putea da în judecată statul pentru incompetență, neglijență, abuz - avocații știu mai bine ce termeni juridici ar fi mai potriviți. Oare, cetățenii de rând care nu respectă Constituția țării nu suportă consecințele? Să le suporte și statul, poate că, strânși cu ușa, cei care îl reprezintă nu se vor gândi doar la îmbui-barea lor, că nu se mai satură odată! Sper ca sugestia mea să nu fie considerată trăsnită! Dacă s-ar întâmpla asta, ne merităm soarta!”. l „Prima nevoie a omului este hrana. Cine nu este capabil să ne-o asigure, să ne lase! Dar cum câinele nu pleacă singur din fața măcelăriei, să fie chemați hingherii! Eu cred că trebuie dată de urgență o lege care să-i oblige pe toți cetățenii să meargă la vot, iar șefii de campanie electorală să fie obligați, tot prin lege, să organizeze un anumit număr de lecții de consiliere a alegătorilor. Nu neapărat la țară, ci și la orașe, pentru ca oamenii să nu pună ștampila pe un candidat despre care nu știu nimic, doar pentru că i-a mituit x sau y. Și, din nou, revenim la dreptul constituțional de a asigura cetățenilor un trai decent. Dacă oamenii nu ar fi la limita sărăciei nu ar tânji după tot felul de pomeni electorale. Vedeți cum se leagă toate? Nu mai vrem promisiuni fără acoperire, nu mai vrem să fim mașini de vot pentru îmbuibarea politicienilor și acoliților lor! Cineva trebuie să înceapă și lupta asta!” - Monica Turcu - 46 ani. l Când vede că totul funcționează anapoda în „capitalismul acesta postcomunist”, din cauză că puzderia de interese mărunte este suprapusă, cu tupeu și obrăznicie... marelui interes național, D. Gheorghe - 54 ani, din Constanța, este de părere că a devenit necesară consilierea cetățeanului alegător, „pentru deșteptarea românilor la realitate, ca să înțeleagă cine trebuie că nu este logic, legal și normal, ca, de exemplu, siguranța alimentară a poporului român să se subordoneze intereselor unora sau altora, și nu poporului. Există atâția secretari de stat și alți demnitari plătiți cu salarii astronomice ca să ne protejeze (noroc cu presa, de am aflat și noi!). Cum o fac, se vede cu ochiul liber! Cred că lecțiile pentru alegători sunt mai necesare ca oricând. Politicienii, cum îi știm, sigur că vor face totul să ne îmbrobodească iar cu promisiuni paralele cu viața reală a oamenilor, însă rugăm organizațiile neguvernamentale să se ocupe de această problemă. Trebuie să mergem cu toții la vot, dar să știm pentru ce!”. Cei care și-au exprimat opiniile de mai sus consideră că a venit momentul să se pună capăt „malpraxis-ului managerial național al celor care au coordonat reforme de batjocură”, însă fără o participare masivă la vot și în cunoștință de cauză, „n-o să răspundă în veci nimeni de nerespectarea articolului 47 din Constituția României, de promovarea cozilor umilinței pentru un pachețel de mâncare. Avem nevoie ca reprezentanții adevărați ai societății civile să-și facă treaba pentru care cred eu că există!” - C. Aldea, 49 ani, din Constanța.