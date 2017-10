Conflicte în cuplu după naşterea unui copil

Psihologul te ajută

Conflicte în cuplu după nașterea unui copil

Odată cu nașterea unui copil, femeia-mamă uită de multe ori atât de propriile nevoi, cât și de statutul de soție. În funcție de cum decurg lucrurile în această delicată perioadă, copilul ajută fie la consolidarea căsniciei, fie la destabilizarea acesteia.După ce puiul de om s-a instalat în familie, în multe cupluri se întâmplă ca soțul să se simtă neglijat, criticându-și soția că este prea implicată în creșterea copilului, lucru care-l face să se simtă respins. Alți bărbați, dimpotrivă, se înfurie dacă soția nu face din bebeluș principala ei preocupare, lucru mai întâlnit când femeia devine mamă pentru a doua oară, experiența spunându-și cuvântul. La toate astea se mai pot adăuga și gelozia manifestată de primul copil față de fratele mai mic, grijile și anxietatea care domină această perioadă de creștere a bebelușului, dar și oboseala acumulată. Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția o cititoare a ziarului nostru, în vârstă de 31 de ani, supărată că bucuria maternității îi este umbrită de propriul soț: „La început, a acceptat că n-are cum să mai fie el pe primul loc, însă după ce a trecut perioada de foc, nu e deloc în apele lui, îmi reproșează că doar copilul contează pentru mine. Dacă până acum a fost răsfățatul casei, a venit mo-mentul să mai pună și el osul la treabă dacă vrea să fiu mai odihnită și mai tandră cu el. Acum s-a schimbat situația, iar el nu prea-și dă seama. Am nevoie de sfatul psihologului, sunt obosită, copilul plânge mult de la colici, l-am luat în patul nostru să ne fie mai ușor, iar soțul mă termină cu pretențiile lui absurde. Înțeleg că mun-cește și e obosit, dar vreau să ne bucurăm maxim amândoi de copil și nu prea știm cum!”.Sarcina schimbă femeiaPsihologul Alina Pandrea confirmă că sarcina schimbă esențial organismul femeii, dar și relația cu soțul are de suferit. Oricât de mult ar însemna un copil pentru o familie, dacă această perioadă nu este traversată cu multă înțelepciune și răbdare, ambii soți vor avea de suferit: „În perioada de după naștere, modificările în apetitul sexual din timpul sarcinii pot continua. Oricât de obosiți și stresați ar fi, ambii parteneri trebuie să se străduiască pentru a-și reintra în rolurile de soț-soție cât mai repede posibil”. Or, prima soluție este o foarte bună comunicare și întrajutorare între soți. Femeia să nu pornească de la premisa că bărbatul ar trebui să-i citească gândurile, iar bărbatul să înțeleagă că dacă sunt lăsate soției toate responsabilitățile, epuizarea își va spune cuvântul, iar aceasta va percepe maternitatea ca pe un infern și își va vărsa nervii pe el. Pe de altă parte, reproșurile și comentariile critice la adresa proaspetei mămici fac mult rău și adân-cesc starea conflictuală.Soluții comuneÎmpărțirea treburilor casnice, răbdare și crearea unui climat afectiv care să satisfacă ambii parteneri ar înăbuși din fașă neînțelegerile. Dar ce te faci dacă tatăl este foarte ocupat cu serviciul sau, pur și simplu nu îndrăznește să se implice din motive de neîndemânare sau teamă? „Indiferent de educația primită, acești bărbați trebuie ajutați să vadă în meseria de părinte cea mai frumoasă îndeletnicire din lume, să accepte că nu mai e ca pe vremuri, când bărbatul era cu munca... de afară, iar femeia cu treburile casnice” - ne-a mai spus psihologul.Alte surse de stresClinciuri între proaspeții părinți pot apărea și în perioada colicilor sau a plânsului excesiv al bebelușului, care, în ciuda tuturor eforturilor, nu se liniștește. Acum e nevoie de ajutorul pediatrului. Și obiceiul aducerii copilului în patul conjugal, de care nu se va debarasa nici după ce va crește, duce la conflicte. Nu spune nimeni că e ușor să fii părinte, dar se poate învăța, cu puțin efort. Cel mai greu este în primul an, iar după trei ani, lucrurile intră în normal. Concluzia psihologului: bucurați-vă de viață ca și înainte, acordați-vă reciproc atenție și măcar o dată pe săptămână lăsați-vă copilul cu bunica, bona etc. și întâlniți-vă cu prietenii sau, pur și simplu, plimbați-vă în locuri dragi.